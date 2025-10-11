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«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области

11 октября 2025 16:57
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Чтобы предупредить трагедии на дорогах, инспекторы ГАИ проводят профилактические мероприятия. За уходящую неделю только в Минской области в поле зрения сотрудников попали более тысячи граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как не нарушить правила? Даниил Дроботов провел один из вечеров вместе с экипажем Госавтоинспекции.

«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области-2

Заславль, частный сектор, уже стемнело. Экипаж ГАИ патрулирует малоосвещенную местность. По улице, где нет тротуара, двигается девушка. Замечают ее сотрудники метрах в 20 от служебной машины. Так, как она не обозначена световозвращающими элементом, экипаж останавливается. Ранее нарушений не было, поэтому инспекторы ограничиваются профилактической беседой.

«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области-4

Сегодня шла пешком, поэтому даже не подумала об этом. Но на самом деле, как водитель, это 100% надо ходить с фликерами, потому что едешь, и действительно человека можно не увидеть. Просто каюсь, потому что реально даже не подумала, всегда за рулем. А на самом деле это очень важно.

«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области-6

А вот в ситуации с этим мужчиной – профилактикой дело не закончилось. Мало того, что сам не обозначен фликерами, так и на транспортном средстве нет ни катафота, ни фонарика.

«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области-8

Даниил Дроботов, корреспондент:
Вариантов сделать себя более заметным в темное время суток предостаточно. Фликеры можно носить как браслет, наклеивать на куртку в виде стикера, вешать брелок на сумку или рюкзак. Главное – крепить их так, чтобы они не скрывались в складках одежды и под аксессуарами. Важно не забывать их использовать, ведь эта маленькая вещь может спасти жизнь.

Пешеход уверен, что под светом фар его хорошо видно. Однако это не так. В темноте на проезжей части человек попадает в поле зрения автомобилиста примерно за 25-30 метров. Этого расстояния не хватает, чтобы успеть затормозить. Фликер же позволяет пешеходу быть заметным за 400 метров, что дает водителю необходимое время для избежания столкновения.

Подробности в видео.

# ГАИ # ДТП

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