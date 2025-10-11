«Световозвращатель спасает жизни!» – итоги акции по поиску нарушителей в Минской области

Чтобы предупредить трагедии на дорогах, инспекторы ГАИ проводят профилактические мероприятия. За уходящую неделю только в Минской области в поле зрения сотрудников попали более тысячи граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заславль, частный сектор, уже стемнело. Экипаж ГАИ патрулирует малоосвещенную местность. По улице, где нет тротуара, двигается девушка. Замечают ее сотрудники метрах в 20 от служебной машины. Так, как она не обозначена световозвращающими элементом, экипаж останавливается. Ранее нарушений не было, поэтому инспекторы ограничиваются профилактической беседой.

Сегодня шла пешком, поэтому даже не подумала об этом. Но на самом деле, как водитель, это 100% надо ходить с фликерами, потому что едешь, и действительно человека можно не увидеть. Просто каюсь, потому что реально даже не подумала, всегда за рулем. А на самом деле это очень важно.

А вот в ситуации с этим мужчиной – профилактикой дело не закончилось. Мало того, что сам не обозначен фликерами, так и на транспортном средстве нет ни катафота, ни фонарика.

Даниил Дроботов, корреспондент:

Вариантов сделать себя более заметным в темное время суток предостаточно. Фликеры можно носить как браслет, наклеивать на куртку в виде стикера, вешать брелок на сумку или рюкзак. Главное – крепить их так, чтобы они не скрывались в складках одежды и под аксессуарами. Важно не забывать их использовать, ведь эта маленькая вещь может спасти жизнь.

Пешеход уверен, что под светом фар его хорошо видно. Однако это не так. В темноте на проезжей части человек попадает в поле зрения автомобилиста примерно за 25-30 метров. Этого расстояния не хватает, чтобы успеть затормозить. Фликер же позволяет пешеходу быть заметным за 400 метров, что дает водителю необходимое время для избежания столкновения.