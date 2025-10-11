Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Не базарный день. Причем в разных смыслах. Почему. По порядку. В Душанбе прошел самый итоговый среди всех официальных саммитов СНГ этого года. На неофициальный – Путин позвал коллег, как всегда, на малую родину и в конце года. Раньше столица Таджикистана была кишлаком, но очень известным. Душанбе-Бозор, с персидского означает «базар по понедельникам». Но дни саммита оказались не базарными, большие рынки закрыли из-за мер безопасности. Второй момент. Само заседание глав государств стало не просто разговором за закрытыми дверями и под камеры, а саммитом конкретики. И во многом благодаря посылам нашего Первого. О главном. Событиях недели и Первом. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Шутки и призывы белорусского лидера на саммите Содружества в Душанбе стали самыми читаемыми новостями с хештегом СНГ. По замыслу бенефициаров развала миссия Содружества была в одном – заретушировать постсоветскую рану на теле одной шестой части суши. Не потому что коллективная Маргарет Тэтчер пеклась о благополучии белорусских полешуков или таджикских дехкан – крестьян. СНГ – это сердце Евразии, и если бы тряхануло, то амплитуда бы достигла и упитанных буржуа Старого Света. Вот они и пытались безболезненно для себя преобразовать нас в серую зону управляемого хаоса. Территорию дешевых трудовых ресурсов, сырья, рынок для некачественных товаров. А наши государства – страны-доноры в их благополучие, до просто доноров. Достаточно вспомнить балканские события постюгославского кризиса. Бывший СССР должен был стать Африкой XXI века. Под боком у ЕС. Сгущаю краски? Посмотрите на Центральноазиатский регион: с уходом Шурави оттуда ушли и промышленные компетенции. Нет, инвесторы приходят, чтобы строить отели – где-то же надо останавливаться европейским туристам, и торговые центры, в которых тратят деньги жены мигрантов, работающих в России. А еще иностранный капитал приходит вытягивать с азиатской земли все полезные ископаемые.