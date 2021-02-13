Директор «БелДжи»: «Наша задача – удовлетворить спрос в стране и чтобы легковые автомобили были нашей экспортной позицией»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если с точки зрения наших либералов китайская политическая система, вполне вероятно, может подвергаться критике, то с точки зрения экономистов китайская экономика точно не может ей подвергаться, потому что по разным статистическим данным это то ли первая, то ли вторая экономика мира. Геннадий Брониславович, к вам вопрос, потому что ваше предприятие выпускает белорусские автомобили с китайским брендом. Что для вас Китай?
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БелДжи»:
Я должен сказать, что Китай – это и опыт организации производства. Завод «БелДжи» существует после ввода в эксплуатацию всего 2,5 года.
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Но я должен сказать, что и технологическое оборудование, и организация производства внесена нашими коллегами. Вместе с ними мы создаем в стране новую отрасль – легковое автомобилестроение. И, как отметил глава государства в докладе, за это время уже произведено 50 тысяч автомобилей. И, что более важно, марка новая, завод новый, но в прошлом году каждый пятый новый автомобиль, который был куплен в нашей стране, – это легковой автомобиль, который произведен на заводе, который работает в нашей стране.
Алена Сырова, ведущая:
В ближайшие пять лет, если я не ошибаюсь, белорусы планируют вдвое увеличить количество произведенных легковых автомобилей. Вы, наверное, внесете весомый вклад. Скажите, может быть, переквалифицируетесь, будут у вас электрокары?
Геннадий Свидерский:
Здесь мы ориентируемся на рынок, и нужно понимать, что легковые автомобили – это и доходы населения, и стабильный курс, и возможность создания кластера автокомпонентов. Здесь очень много задач, они все определены в программе развития. Конечно, мы над этим будем напряженно работать. Наша задача – удовлетворить спрос в стране и чтобы легковые автомобили были нашей экспортной позицией. В прошлом году на 188 миллионов долларов продано продукции в Российскую Федерацию. Мы занимаемся не только импортозамещением, это и экспортная позиция. А когда в качестве партнера ведущее предприятие, которое динамично развивается, внедряет новые технологии, это компания Geely, то, конечно, с таким партнером очень удобно осваивать новые технологии.
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