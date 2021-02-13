Директор «БелДжи»: «Наша задача – удовлетворить спрос в стране и чтобы легковые автомобили были нашей экспортной позицией»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если с точки зрения наших либералов китайская политическая система, вполне вероятно, может подвергаться критике, то с точки зрения экономистов китайская экономика точно не может ей подвергаться, потому что по разным статистическим данным это то ли первая, то ли вторая экономика мира. Геннадий Брониславович, к вам вопрос, потому что ваше предприятие выпускает белорусские автомобили с китайским брендом. Что для вас Китай?