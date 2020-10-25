«Мы удвоили свое присутствие». Как коронавирус повлиял на белорусский автомобильный рынок и что планируют делать на БелДжи?

Новости Беларуси. Tugella. Нет, не второй по высоте в мире водопад, а первый экземпляр кроссовера от БелДжи, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На белорусско-китайском производстве отлично понимают, что нынешний мировой кризис – время совершенно новых возможностей. И выживет в этом водовороте лишь тот, кто с головой погрузится в работу и выплывет на рынок с новыми моделями. В этом смысле белорусский автомобиль – это уже не робкая попытка, а серьезный игрок, с которым вынуждены считаться даже конкуренты из Германии и Японии.

В этом убедился Евгений Поболовец, который накануне Дня автомобилиста отправился на производство с большими амбициями.

2020-й – год переломный во многих моментах. Коронакризис больнее всего ударил по туризму и производителям автомобилей. Не до жиру – быть бы живу. Кажется, так рассуждали на многих заводах, сворачивая производства, отказываясь от презентации новых моделей марки. Но белорусы под чутким руководством китайских друзей решили иначе: кризис – время возможностей.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «Белджи»:

Когда возникла пандемия, Geely вместе с Volvo построили абсолютно новый современный завод за миллиард долларов, который выпускает моторы трехцилиндровые: 1,0 турбо, 1,5 турбо, 2,0 турбо. Как только произошла смена моторного ряда и теперь они выпускаются на самом современном заводе, появилась первая машина – Coolray, у которой 1,5 турбо трехцилиндровый. Как только появился Coolray, вот этот исторический легендарный Atlas изменил дизайн и тоже приобрел этот мотор с самого современного завода. Но, поскольку на этом заводе был и 2,0 турбо, то появилась машина Tugella – 260 сил, робот, адаптивный круиз-контроль, панорамные крыши, динамики, спортивный режим (одновременно педали газ, тормоз и с места со скрипом) – все это реализовано. По сути, новый завод породил новый модельный ряд.

Заметьте, эта стратегия появилась в момент, когда БелДжи не просто не останавливает производство и не сокращает количество автомобилей, которые сходят с конвейера. Напротив, сам завод делает все, чтобы работать как минимум не хуже, чем год назад, когда рентабельность была 6 %. Такой она остается и сейчас, в год коронакризиса. Причем спрос остается высоким и на уже известные модели, проверенные белорусскими зимами. Раз есть спрос, его нужно удовлетворять.

Геннадий Свидерский:

Мы планируем сохранить уровень продаж прошлого года, то есть надеемся продать где-то 20 тысяч машин. 17 тысяч уже продано. Если посмотреть статистику рынка легковых автомобилей, то он в этом году пока демонстрирует падение спроса и объема продаж по всем моделям. И в России, и в Беларуси где-то минус 20 % из-за всех явлений, которые тут происходят. При этом мы сохранили свой объем. Если на белорусском рынке раньше мы занимали 11 % (доля наших продаж), сейчас мы занимаем где-то 19,5 %. То есть мы удвоили свое присутствие. Думаю, увеличение присутствия связано как с реализацией испытанных моделей, которые хорошо знает рынок, так и новых моделей, которые мы предлагаем на рынок.

Вот о них, родимых, и поговорим. Новые Coolray и Atlas Pro. Авто третьего поколения, компьютеры на колесах. У обеих обновленных моделей 1,5-турбовый двигатель, экономный и резвый. Атмосферники уходят в историю, новый мотор отвечает всем требования Евро-6. Салон – гаджет на колесах. Не Tesla, конечно, но в своем классе – явно замах на топ-позиции. Благо, теперь эти машины еще и выпускают прямо здесь, на заводе, по полному циклу. Сварка, покраска – вот это все.

Геннадий Свидерский:

Это позволило от первых пилотных образцов добавить цвета. Добавились серебро, базальт, черный цвет. Фактически, мы изменили технологию. Учитывая специфику эксплуатации этих машин в режиме зимы и соли на дорогах, у него антикоррозийное покрытие и все герметики применены в большем объеме и лучше защищают машину. Мы уверены, что этот кузов и без антикоррозионной обработки будет нормально эксплуатироваться и радовать наших клиентов.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Когда появится Atlas Pro? Геннадий Свидерский:

В следующем году. Мы будем смотреть на реакцию покупателей, насколько они готовы в России и Беларуси.

А вот новинки. Один из самых популярных кузовов автомобилей, не только в нашей стране, хэтчбек – теперь и Geely. Здесь по салону будет чуть скромнее, чем на обновленных Coolray и Atlas, другие зеркала, обвесы, зато по цене весьма доступно. Даже с панорамной крышей! Что важно, клиренс такой же, как и у собратьев – 190 сантиметров.

Геннадий Свидерский:

Эта модель в 2021 году будет предложена на рынке. Я думаю, тогда ее будем производить уже по полному технологическому циклу – и сварку, и окраску здесь. Лоцировать в стране. Coolray всем хорош – и панорамная крыша хороша, и опции хороши, но немножко великовата цена. Это будет останавливать. По хэтчбеку: мы надеемся, что более демократичная цена при современном дизайне и хороших ходовых характеристиках, предложить на рынок, тогда человек может выбирать. Это машина до 40 тысяч белорусских рублей в максимальной комплектации.

Вот и получаем прямого конкурента лидеру сегмента KIA Rio X-Line. Только белорусский, собранный под Борисовом. Но по безопасности и качеству – как в Швеции.

Дмитрий Петрович, заместитель начальника цеха сборки автомобилей СЗАО «Белджи»:

Здесь и так используются технологии Volvo. Инструмент, которым собирается автомобиль, исключает человеческий фактор полностью. Он завязан к серверам, он электрический. Он контролирует угол, скорость, момент затяжки всех соединений. Вопросов в дальнейшем к этому не будет.

Евгений Поболовец:

Первые Geely, которые три года назад выпускались, – понятно, пробные были партии, какие-то нарабатывались ошибки, недочеты были. Наверняка за три года вы их изучили и изменили. Можно выделить какие-то моменты, что улучшилось? Дмитрий Петрович:

Улучшилась технология сборки. Все технологические процессы проходили оптимизацию. То есть адаптация, оптимизация процесса, обучение персонала сборки.