​​​​​​​Профессор Народного университета Китая: «Сплочённость, единство для Беларуси сейчас очень важно»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Сегодня была достаточно яркая речь нашего премьер-министра об экономике, вчера была яркая речь министра иностранных дел о многовекторности.
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О чем это я? К сожалению или к счастью, белорусы празднуют сразу и старый Новый год, и Новый год, и китайский Новый год. Сегодня китайский Новый год, поздравляю с этим! Хотелось бы начать с того, что в Китае есть такая же форма прямого народовластия, как Всебелорусское народное собрание.
Ван Сяньцзюй, профессор Народного университета Китая:
У нас в Китае тоже есть такая система, такое собрание. Называется Народный политический консультативный совет Китая. Каждый год весной созывается. Практически все слои, все образцы общества участвуют, и руководство Компартии Китая очень внимательно слушает их мнения, предложения. Это политические, экономические, социальные – разные советы и предложения. Я считаю, что это сплоченность, единство для Беларуси сейчас очень важно. Есть разногласия, споры, разные позиции, мнения – это нормально. Поэтому надо через форум, как Всебелорусское народное собрание, послушать разные мнения народных представителей, потом сделаем правильные решения. Я думаю, что изменения в Конституцию, подготовка уже начинается, это важно. У нас в Китае Конституция тоже менялась несколько раз. Ситуация меняется, условия строительства, развития экономики тоже меняются, поэтому Конституция тоже должна делать некоторые изменения.
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