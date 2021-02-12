​​​​​​​Профессор Народного университета Китая: «Сплочённость, единство для Беларуси сейчас очень важно»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Сегодня была достаточно яркая речь нашего премьер-министра об экономике, вчера была яркая речь министра иностранных дел о многовекторности.

Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр

О чем это я? К сожалению или к счастью, белорусы празднуют сразу и старый Новый год, и Новый год, и китайский Новый год. Сегодня китайский Новый год, поздравляю с этим! Хотелось бы начать с того, что в Китае есть такая же форма прямого народовластия, как Всебелорусское народное собрание.