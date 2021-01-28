Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе

Новости Беларуси. «БЕЛДЖИ» выпустил новую модель. Это уже шестой по счету образец автомобиля за два года существования завода. В 2021 году на внутренний рынок планируется поставить 800 Geely GS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «БЕЛДЖИ» выпустил новую модель. Это уже шестой по счету образец автомобиля за два года существования завода. В 2021 году на внутренний рынок планируется поставить 800 Geely GS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первом полугодии производить новинки будут только на автомате. В дальнейшем возможно появление механики. В этом году также сохранится производство флагманских моделей.
«БЕЛДЖИ» представил новую модель Geely: «Автомобиль во многом думает вместо водителя»
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
2020 год позволил заводу в два раза увеличить объем присутствия на рынке Республики Беларусь, то есть доля завода теперь составляет 20 %. Это означает, что каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе. Мы хотим эту тенденцию продолжить. Ну а стратегия заключается в том, чтобы показывать самые новые модели, если рынок воспринимает эти модели, то, соответственно, осваивать их производство по полному технологическому циклу. Еще один элемент, который тоже для нас очень важен: сегодня наш рынок – это Республика Беларусь и Российская Федерация. В этом году мы все-таки, несмотря на все ограничения пандемии, хотим расширить географию, хотя бы странами ЕАЭС.