Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

2020 год позволил заводу в два раза увеличить объем присутствия на рынке Республики Беларусь, то есть доля завода теперь составляет 20 %. Это означает, что каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе. Мы хотим эту тенденцию продолжить. Ну а стратегия заключается в том, чтобы показывать самые новые модели, если рынок воспринимает эти модели, то, соответственно, осваивать их производство по полному технологическому циклу. Еще один элемент, который тоже для нас очень важен: сегодня наш рынок – это Республика Беларусь и Российская Федерация. В этом году мы все-таки, несмотря на все ограничения пандемии, хотим расширить географию, хотя бы странами ЕАЭС.