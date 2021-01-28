Прямой эфир

Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе

28 января 2021 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «БЕЛДЖИ» выпустил новую модель. Это уже шестой по счету образец автомобиля за два года существования завода. В 2021 году на внутренний рынок планируется поставить 800 Geely GS, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе-1

В первом полугодии производить новинки будут только на автомате. В дальнейшем возможно появление механики. В этом году также сохранится производство флагманских моделей.

«БЕЛДЖИ» представил новую модель Geely: «Автомобиль во многом думает вместо водителя»

Директор «БЕЛДЖИ»: каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе-4

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
2020 год позволил заводу в два раза увеличить объем присутствия на рынке Республики Беларусь, то есть доля завода теперь составляет 20 %. Это означает, что каждая пятая новая легковая машина, проданная в нашей стране, произведена на нашем заводе. Мы хотим эту тенденцию продолжить. Ну а стратегия заключается в том, чтобы показывать самые новые модели, если рынок воспринимает эти модели, то, соответственно, осваивать их производство по полному технологическому циклу. Еще один элемент, который тоже для нас очень важен: сегодня наш рынок это Республика Беларусь и Российская Федерация. В этом году мы все-таки, несмотря на все ограничения пандемии, хотим расширить географию, хотя бы странами ЕАЭС.

# Автомобили # Экономика # Геннадий Свидерский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Посол КНР в Беларуси о «Великом камне»: «Это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества»
27 января 2021 18:33

Посол КНР в Беларуси о «Великом камне»: «Это крупнейшая зона развития Китая с высочайшим уровнем сотрудничества»

Новости экономики за 27.01.2021
27 января 2021 15:12

Новости экономики за 27.01.2021

С 1 февраля в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума
27 января 2021 15:06

С 1 февраля в Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума