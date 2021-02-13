Депутат Марина Ленчевская: «Мы воюем не танками – воюем словом»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Концепция в национальной безопасности существует, она принята в 2010 году, но все слышали – на Всебелорусском народном собрании прозвучало, что она требует актуализации. Это, безусловно, правильно, потому что мир развивается мгновенно. Посмотрите, информационная безопасность. Об этом сейчас все говорят много, уже оскомину наело. Да, сейчас мы воюем не танками – воюем словом, и если мы не будем соответствующий предлагать национальный контент, будем проигрывать в этой войне.
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