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Депутат Марина Ленчевская: «Мы воюем не танками – воюем словом»

13 февраля 2021 00:33
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Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Депутат Марина Ленчевская: «Мы воюем не танками – воюем словом»-1

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Концепция в национальной безопасности существует, она принята в 2010 году, но все слышали – на Всебелорусском народном собрании прозвучало, что она требует актуализации. Это, безусловно, правильно, потому что мир развивается мгновенно. Посмотрите, информационная безопасность. Об этом сейчас все говорят много, уже оскомину наело. Да, сейчас мы воюем не танками – воюем словом, и если мы не будем соответствующий предлагать национальный контент, будем проигрывать в этой войне.

Депутат Марина Ленчевская: «Мы воюем не танками – воюем словом»-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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