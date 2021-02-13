Прямой эфир

Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение

13 февраля 2021 00:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Алена Сырова, ведущая:
Позволю себе начать с фразы министра иностранных дел. Она резковато прозвучала и много шума наделала. «На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Нейтралитета в его классическом понимании не существует». Так это прозвучало. Кто-то согласился, кто-то не согласился. Николай, что вы думаете на сей счет?

Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Действительно, в последние полгода, в особенности в поствыборный период, мы столкнулись с этим вопросом вплотную. Цифровая безопасность, информационная, личная, общественная, государственная безопасность, национальная – мы ощутили на себе, когда была предпринята попытка, давайте откровенно, государственного переворота.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент вчера назвал это вооруженным мятежом.

Николай Щекин:
Но это все закончилось бы гражданской войной и государственным переворотом.

Кирилл Казаков:
И развалом страны.

Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение-4

Николай Щекин:
Проявились такие болевые точки в этой системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение.

Кирилл Казаков:
Стрелять в Капитолии в человека, называть этих людей террористами.

Николай Щекин:
Мы увидели, как в Европе можно расправляться с любыми людьми – как угодно. Там законы полиции совершенно не такие либеральные, как у нас.

Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение-7

Кирилл Казаков:
По сути, мы не можем быть нейтральными в этом обществе, в этой Европе?

Николай Щекин:
Не получается. Сейчас в мире нейтральных государств нет. Сейчас надо оберегать свою независимость, суверенность, ужесточать законы, на мой взгляд, во всех отношениях, и концепцию национальной безопасности в том числе. 

Читайте также:

Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных

Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться

# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Николай Щекин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем
13 февраля 2021 00:18

Аналитик БИСИ: нам нужны эти военные базы, потому что мы тоже пользуемся информацией, которую там получаем

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться
13 февраля 2021 00:05

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их
12 февраля 2021 23:55

Когда Байден пришёл, он отменил вывод войск США из Германии, поляки начали волноваться, не коснётся ли это их