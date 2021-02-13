Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

Позволю себе начать с фразы министра иностранных дел. Она резковато прозвучала и много шума наделала. «На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Нейтралитета в его классическом понимании не существует». Так это прозвучало. Кто-то согласился, кто-то не согласился. Николай, что вы думаете на сей счет?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Действительно, в последние полгода, в особенности в поствыборный период, мы столкнулись с этим вопросом вплотную. Цифровая безопасность, информационная, личная, общественная, государственная безопасность, национальная – мы ощутили на себе, когда была предпринята попытка, давайте откровенно, государственного переворота. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент вчера назвал это вооруженным мятежом. Николай Щекин:

Но это все закончилось бы гражданской войной и государственным переворотом. Кирилл Казаков:

И развалом страны.