Щёкин: проявились болевые точки в системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Позволю себе начать с фразы министра иностранных дел. Она резковато прозвучала и много шума наделала. «На мой взгляд, закрепленное в Конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. Нейтралитета в его классическом понимании не существует». Так это прозвучало. Кто-то согласился, кто-то не согласился. Николай, что вы думаете на сей счет?
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Действительно, в последние полгода, в особенности в поствыборный период, мы столкнулись с этим вопросом вплотную. Цифровая безопасность, информационная, личная, общественная, государственная безопасность, национальная – мы ощутили на себе, когда была предпринята попытка, давайте откровенно, государственного переворота.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент вчера назвал это вооруженным мятежом.
Николай Щекин:
Но это все закончилось бы гражданской войной и государственным переворотом.
Кирилл Казаков:
И развалом страны.
Николай Щекин:
Проявились такие болевые точки в этой системе безопасности. Мы на США увидели, как можно, оказывается, отключать Президента в одно мгновение.
Кирилл Казаков:
Стрелять в Капитолии в человека, называть этих людей террористами.
Николай Щекин:
Мы увидели, как в Европе можно расправляться с любыми людьми – как угодно. Там законы полиции совершенно не такие либеральные, как у нас.
Кирилл Казаков:
По сути, мы не можем быть нейтральными в этом обществе, в этой Европе?
Николай Щекин:
Не получается. Сейчас в мире нейтральных государств нет. Сейчас надо оберегать свою независимость, суверенность, ужесточать законы, на мой взгляд, во всех отношениях, и концепцию национальной безопасности в том числе.
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