Игорь Брыло: я скажу своё личное мнение по поводу военных, которые носят на плечах погоны

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Игорь Вячеславович, а Министерство сельского хозяйства столкнулось с буллингом? Потому что многих госслужащих травили, мы знаем.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы не на военной передовой, но вы тоже прописаны в концепции национальной безопасности, потому что стратегический продовольственный запас Минска и Беларуси тоже есть, вы его формируете.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Я скажу личное мнение по поводу военных, людей, которые носят на плечах погоны. Надо сказать им огромное спасибо за то, что при всем желании кого-то раскачать страну, они этого не позволили и не сделали. На самом деле чувствуется наша сила в государстве. Я всегда уважительно к этим людям относился, но сейчас с каким-то трепетом. Это одно. Второе, что касается нас. За безопасность, как я говорю, есть у нас в стране кому отвечать, и мы спим спокойно.
Что касается продовольствия, я думаю, тоже здесь неплохо сработали. Сегодня, если цифру назвать, из 7,5 тонны молока, которые мы произвели по итогам прошлого года, практически 4 мы продаем на экспорт, даже больше. Что касается мяса, схожая ситуация – 30 % от производимого.
Алена Сырова:
Нейтралитет держите, никого не обижаете из ваших партнеров?
Игорь Брыло:
Нет. Пожалуйста, конкурируйте с нашей продукцией. Кстати, сегодня тоже поднимался вопрос и по торговле. Надо объективно смотреть и на сети. Потому что есть некоторые известные белорусские сети, которые продают белорусскую продукцию, стараются на полках максимально выложить. А есть сети, которые появляются и начинают играть. Правильно сегодня было озвучено, что из Литвы, России завозится продукция. Я не говорю о том, что она некачественная или плохая, но надо соблюдать определенные правила игры. Поэтому мы продовольственно обезопасены полностью.
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