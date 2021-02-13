Игорь Брыло: я скажу своё личное мнение по поводу военных, которые носят на плечах погоны

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ : Вы не на военной передовой, но вы тоже прописаны в концепции национальной безопасности, потому что стратегический продовольственный запас Минска и Беларуси тоже есть, вы его формируете.

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Я скажу личное мнение по поводу военных, людей, которые носят на плечах погоны. Надо сказать им огромное спасибо за то, что при всем желании кого-то раскачать страну, они этого не позволили и не сделали. На самом деле чувствуется наша сила в государстве. Я всегда уважительно к этим людям относился, но сейчас с каким-то трепетом. Это одно. Второе, что касается нас. За безопасность, как я говорю, есть у нас в стране кому отвечать, и мы спим спокойно.

Что касается продовольствия, я думаю, тоже здесь неплохо сработали. Сегодня, если цифру назвать, из 7,5 тонны молока, которые мы произвели по итогам прошлого года, практически 4 мы продаем на экспорт, даже больше. Что касается мяса, схожая ситуация – 30 % от производимого.