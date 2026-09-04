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Новости по тегу #Геннадий Свидерский

Премьер-министр проинспектировал «БЕЛДЖИ» и «БЕЛАЗ» – подробности рабочей поездки
04 сентября 2026 17:01

Премьер-министр проинспектировал «БЕЛДЖИ» и «БЕЛАЗ» – подробности рабочей поездки

Работы выполнены на 25%! На крупнейшем автопредприятии страны строят современный штамповочный цех
04 сентября 2026 10:35

Работы выполнены на 25%! На крупнейшем автопредприятии страны строят современный штамповочный цех

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле
08 апреля 2026 16:47

Обновленную модель BELGEE X50+ представят в апреле

«У нас должен появиться конструкторский центр разработки» – гендиректор «БЕЛДЖИ» о создании белорусского автомобиля
16 февраля 2026 16:45

«У нас должен появиться конструкторский центр разработки» – гендиректор «БЕЛДЖИ» о создании белорусского автомобиля

Первое место на белорусском рынке! За 2025 год «BELGEE» продала почти 30 тыс. автомобилей
10 февраля 2026 18:11

Первое место на белорусском рынке! За 2025 год «BELGEE» продала почти 30 тыс. автомобилей

Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку
21 декабря 2025 18:00

Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку

В Беларуси презентовали отечественный гибридный автомобиль BELGEE X80 PHEV
26 сентября 2025 06:12

В Беларуси презентовали отечественный гибридный автомобиль BELGEE X80 PHEV

Поставили задачу использовать белорусские сиденья – Геннадий Свидерский о курсе на локализацию в «БЕЛДЖИ»
18 апреля 2025 14:56

Поставили задачу использовать белорусские сиденья – Геннадий Свидерский о курсе на локализацию в «БЕЛДЖИ»

Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»
18 апреля 2025 14:41

Санкции стали толчком в развитии завода – Свидерский назвал три самых сложных периода для «БЕЛДЖИ»

«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор
18 апреля 2025 14:36

«Выпущено около 300 тысяч машин» – с чего начинался «БЕЛДЖИ», рассказал генеральный директор

Свидерский: электромобиль белорусского производства поступит на рынок в 2026 году
15 апреля 2025 16:49

Свидерский: электромобиль белорусского производства поступит на рынок в 2026 году

Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!
15 декабря 2024 17:29

Антисанкционный тюнинг: легковушка из белорусских комплектующих – уже реальность!