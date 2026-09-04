Новости по тегу #Геннадий Свидерский

Собирать технику полностью из собственных узлов и деталей – это принципиальное требование Президента, от которого зависит экономический суверенитет страны.
Ход строительства объекта сегодня, 4 августа, оценил премьер-министр Беларуси.
«БЕЛДЖИ» наращивает объемы производства автомобилей.
«Этим путем мы должны идти вместе с наукой».
Это зимой в топе белорусский гибрид. Преимущества очевидны: можно начать движение и прогреть салон на тихой и экономичной электротяге, а для дальних поездок в распоряжении водителя – надежный двигатель внутреннего сгорания.
Делегаты обстоятельно обсуждали этот стратегический план действий. В итоге поддержали единогласно и закрыли заседание. Но вряд ли это означает завершение работы. Скорее только начало.
Премьера, которую ждали многие! Предзаказ уже превысил 600 единиц.
«Нужно обеспечить двуединую задачу: чтобы машина не стала дороже и чтобы машина не стала хуже».
«Надо было поменять все логистические пути, нужно было поменять технологию, при этом обеспечив стабильное качество и не повышая себестоимость производства».
Geely – название этого китайского бренда в переводе означает «счастье». Такое автомобильное счастье поселилось в Беларуси, когда под Жодино был открыт завод «БЕЛДЖИ» полного цикла.
Оценили надежность и качество наших машин не только потребители, но и эксперты: компания получила призы в нескольких номинациях конкурса «Автомобиль года», который ежегодно проводит Белорусская автомобильная ассоциация.
На смену импортным аналогам приходят отечественные разработки. Аккумуляторы, фары, силовая электроника, патрубки. Все эти автокомпоненты теперь выпускаем сами. Вот такой обратный эффект санкций.
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