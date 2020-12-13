Каждая пятая машина белорусов – марки Geely. Как прошёл 2020 год для завода «БЕЛДЖИ»?
Новости Беларуси. Каждая пятая машина, приобретенная белорусами в 2020 году, – марки Geely, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, многие уже успели оценить достоинства Coolray. Что интересно, у белорусов в приоритете оказались ярко-синий, оранжевый и красный цвета. Касательно цвета – в цех окраски нашу съемочную группу пустили первыми, журналистов здесь еще не было.
Кристина Федорович, корреспондент:
Вспомним анонс нового паркетника Tugella. Сказано – сделано. На конец ноября продано 45 таких автомобилей. Двухлитровый двигатель, 238 лошадей, система удержания в полосе, вентиляция сидений, купеобразный кузов. В общем-то, новшеств немало.
Год 20-й для автопрома прошел под эгидой непростого. В Беларуси продано новых авто на 20 % меньше, такая же картина и в России. Но это не помешало «БЕЛДЖИ» взять курс на инновации. Разработка моделей в необычном формате – дистанционном. COVID диктует свои условия.
А имеем вот какой результат: в третьем квартале 2020-го «БЕЛДЖИ» – на первой строчке хит-парада по продажам легковых авто в Беларуси. В поле зрения и количество, и качество. Вот цех окраски. Сперва ремарка: сюда фактически не ступала нога журналиста. Месяц назад установили систему автоматического увлажнения воздуха.
Виталий Былицкий, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Позволяет создавать микроклимат, который минимизирует воздействие пыли после шлифовки, после полировки, которая остается на кузовах и затем является сором при последующей операции окрашивания. Данная система позволяет нам получать меньше дефектности. Соответственно, улучшает качество продукции. Плюс создан такой микроклимат, как будто заходишь в оранжерею с цветами.
– Очень влажно здесь.
– Влажность, оптимизирована температура. Мы работаем месяц, такая инновация уже показывает снижение у нас дефектности.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Параллельно шла поставка и на экспорт, и в Российской Федерации марка Geely сейчас вышла на первое место среди всех китайских марок. Экспорт составил 167 миллионов долларов. Всегда перед нами стоял вопрос локализации. На конвейер в этом году «Белшина» работает практически на все 100 процентов программы, производство которой есть на «БЕЛДЖИ».
Конечно, им так же сложно, как и нам. Им тоже нужно осваивать новые размеры, новые требования. Это как раз позволяет нам давать на рынок уже комплексный продукт.
Плодотворный тандем – залог успеха. Так вышло и у «БЕЛДЖИ» с «Белшиной». Завод – на финишной прямой производства шин новой модели для кроссовера Coolray. За полгода своими силами создали уникальный продукт, обошли серьезных конкурентов из Юго-Восточной Азии и Китая.
Ольга Супрончик, ведущий инженер-конструктор инженерно-технического центра «Белшина»:
Раньше на нашем предприятии производились шины с зимним и летним рисунками протектора. В этом году разработана новая шина с всесезонным рисунком протектора, которая сочетает в себе преимущества как летнего, так и зимнего варианта.
Комплектация для любого шинного производителя – это прежде всего знак качества. Двигаться вперед «Белшине» помогают инновации. В этом году для технического центра приобрели несколько дорогостоящих испытательных установок. Такими может похвастаться далеко не каждое предприятие. «Белшина» – одна из 20 во всем мире, где есть подобные гаджеты. Умная техника позволяет экономить время и деньги. Например, если раньше испытания проводились только на готовом изделии, то теперь можно одновременно изготовить большое количество проб и провести параллельно испытания.
Светлана Перфильева, заместитель начальника центральной лаборатории «Белшина»:
Позволяет определять характеристики конечного изделия на модельных образцах. Позволяет определять коэффициент качения, который важен для потребителя. Чем ниже этот показатель, тем выше экономичность топлива.
«Наши машины знают во всем мире». На «Экспериментальном заводе» НАН рассказали о новинках производства (подробности здесь).