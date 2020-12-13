Каждая пятая машина белорусов – марки Geely. Как прошёл 2020 год для завода «БЕЛДЖИ»?

Новости Беларуси. Каждая пятая машина, приобретенная белорусами в 2020 году, – марки Geely, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кстати, многие уже успели оценить достоинства Coolray. Что интересно, у белорусов в приоритете оказались ярко-синий, оранжевый и красный цвета. Касательно цвета – в цех окраски нашу съемочную группу пустили первыми, журналистов здесь еще не было.

Кристина Федорович, корреспондент:

Вспомним анонс нового паркетника Tugella. Сказано – сделано. На конец ноября продано 45 таких автомобилей. Двухлитровый двигатель, 238 лошадей, система удержания в полосе, вентиляция сидений, купеобразный кузов. В общем-то, новшеств немало.

Год 20-й для автопрома прошел под эгидой непростого. В Беларуси продано новых авто на 20 % меньше, такая же картина и в России. Но это не помешало «БЕЛДЖИ» взять курс на инновации. Разработка моделей в необычном формате – дистанционном. COVID диктует свои условия.

А имеем вот какой результат: в третьем квартале 2020-го «БЕЛДЖИ» – на первой строчке хит-парада по продажам легковых авто в Беларуси. В поле зрения и количество, и качество. Вот цех окраски. Сперва ремарка: сюда фактически не ступала нога журналиста. Месяц назад установили систему автоматического увлажнения воздуха.





Виталий Былицкий, главный технолог СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Позволяет создавать микроклимат, который минимизирует воздействие пыли после шлифовки, после полировки, которая остается на кузовах и затем является сором при последующей операции окрашивания. Данная система позволяет нам получать меньше дефектности. Соответственно, улучшает качество продукции. Плюс создан такой микроклимат, как будто заходишь в оранжерею с цветами.

– Очень влажно здесь.

– Влажность, оптимизирована температура. Мы работаем месяц, такая инновация уже показывает снижение у нас дефектности.





Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Параллельно шла поставка и на экспорт, и в Российской Федерации марка Geely сейчас вышла на первое место среди всех китайских марок. Экспорт составил 167 миллионов долларов. Всегда перед нами стоял вопрос локализации. На конвейер в этом году «Белшина» работает практически на все 100 процентов программы, производство которой есть на «БЕЛДЖИ».

Конечно, им так же сложно, как и нам. Им тоже нужно осваивать новые размеры, новые требования. Это как раз позволяет нам давать на рынок уже комплексный продукт.

Плодотворный тандем – залог успеха. Так вышло и у «БЕЛДЖИ» с «Белшиной». Завод – на финишной прямой производства шин новой модели для кроссовера Coolray. За полгода своими силами создали уникальный продукт, обошли серьезных конкурентов из Юго-Восточной Азии и Китая.





Ольга Супрончик, ведущий инженер-конструктор инженерно-технического центра «Белшина»:

Раньше на нашем предприятии производились шины с зимним и летним рисунками протектора. В этом году разработана новая шина с всесезонным рисунком протектора, которая сочетает в себе преимущества как летнего, так и зимнего варианта.





Комплектация для любого шинного производителя – это прежде всего знак качества. Двигаться вперед «Белшине» помогают инновации. В этом году для технического центра приобрели несколько дорогостоящих испытательных установок. Такими может похвастаться далеко не каждое предприятие. «Белшина» – одна из 20 во всем мире, где есть подобные гаджеты. Умная техника позволяет экономить время и деньги. Например, если раньше испытания проводились только на готовом изделии, то теперь можно одновременно изготовить большое количество проб и провести параллельно испытания.





Светлана Перфильева, заместитель начальника центральной лаборатории «Белшина»:

Позволяет определять характеристики конечного изделия на модельных образцах. Позволяет определять коэффициент качения, который важен для потребителя. Чем ниже этот показатель, тем выше экономичность топлива.