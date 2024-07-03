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Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости

03 июля 2024 20:03
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С размахом сегодня встречают День Независимости и в регионах. Рекорд по количеству посетителей во всемирно известной Брестской крепости, на западе страны вальсировала тяжелая бронетехника, от юга до севера – яркие шествия трудовых коллективов и остановка Поезда Победы, а на востоке 60 килограммов цветных мелков превратили асфальт в произведения искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карту праздника составили наши корреспонденты.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В этот день звезда Брестской крепости указывает путь тысячам, десяткам тысяч брестчан. Цитадель разрушенная практически до основания, но не сломленная. Здесь проходят важные ритуалы возложение цветов, минута молчания и парад современных защитников Отечества! А еще мирный автопробег и, конечно же, молитва за мир в гарнизонном храме.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости – подробности здесь.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-4

Анна Корольчук, корреспондент:
Праздновать 80-летие освобождения от оккупации в нашем регионе начали еще в прошлом году и сегодняшний момент стал кульминацией юбилейных мероприятий.

9 тысяч жителей областного центра прошли яркой колонной от площади Восстания до площади Труда. Государственные флаги и бутоньерки создают особую атмосферу – единства патриотов, гордых за свою страну.

Парад военной и гражданской техники белорусского производства прошёл в Гомеле – подробности здесь.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-7

Витебск продолжает праздновать. Впереди концерт с участием популярных исполнителей.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости – подробности здесь.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-10

Александр Блошкин, председатель Волгоградской областной думы (Россия):
Восторгаемся Беларусью, восторгаемся Витебском. Вы большие молодцы. Спасибо, что вы сохраняете историю.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Громко и масштабно День Независимости отмечает Могилев. Первые залпы в небо прозвучали на Буйническом поле, которое сегодня собрало 5 тысяч человек.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-16

Акцент праздника на историю. Подвиг героев бессмертен. И для белорусов это не пустые слова, а личные воспоминая, которые хранятся в семейных альбомах и сердцах.

В Могилёве на Буйничском поле почтили память погибших во время войны – подробности здесь.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-19

Галина Буро, корреспондент:
В Гродно сегодня рев моторов. Мы стали свидетелями, пожалуй, самого необычного вальса Победы. Исполнители – брутальные и мощные, а танцполом стал военный плац. Вальс исполнили бронетранспортеры 82-А.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-22

Не менее звучно было и в центре Гродно. Это новинка праздника – автопарад под названием «80 мирных лет. Даты и достижения». На глазах зрителей оживали картины освобождения райцентров региона.

Гродно празднует День Независимости. Показываем самые яркие моменты – подробности здесь.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-25

Анна Куртасова, корреспондент:
Ключевой локацией празднования Дня Независимости в Минской области стал Курган Славы. К знаковой дате мемориальный комплекс заиграл новыми красками после масштабной реконструкции.

Десятки тысяч людей на улицах городов – как белорусские регионы отмечали День Независимости-28

К подножию обелиска легли живые цветы. Сегодня Курган Славы превратился в настоящий музей под открытым небом. Выставка военной техники и советского паровоза, штаб партизанской землянки. Не обошлось и без подарков. В честь праздника здесь торжественно открыли обновленный фонтан.

Солдатская каша и песни военных лет. Парк Победы приглашает вкусно и весело отпраздновать День Независимости – подробности здесь.

День Независимости – общенародный праздник. Он объединил тысячи белорусов разных поколений. Финальным аккордом праздника станет акция «Споем гимн вместе» и красочный фейерверк.

Подробности в сюжете.

# День Независимости # общество # Кристина Протосовицкая # Анна Корольчук # Юлия Мычка # Галина Буро # Анна Куртасова

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