«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде
Уголовное дело о геноциде белорусского народа одно из самых длительных и самых громких в нашей истории. О том, как продвигается расследование, поговорили с заместителем начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры.
Сергей Шикунец присоединился к нашему эфиру.
Сергей Прохоров, ведущий:
Как продвигается расследование дела о геноциде белорусского народа и какие новые факты удалось раскрыть в последнее время?
Сергей Шикунец, заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры Беларуси:
За чуть более трехгодичный срок расследования установлены факты, подтверждающие вывод о том, что масштаб трагедии от Великой Отечественной войны намного шире и больше, чем считалось ранее. До начала расследования считалось, что на территории БССР в годы оккупации пострадало, было сожжено полностью либо частично, в том числе вместе с жителями, 9 200 сельских населенных пунктов. На сегодня материалами уголовного дела подтвержден факт сожжения более 12 300 сельских населенных пунктов, 102 новые сестры Хатыни. На сегодня невозродившихся деревень – 288. К сожалению, это неокончательная цифра. Огромный пласт архивных документов нам еще предстоит изучить. Эта цифра будет только увеличиваться.
Сергей Прохоров:
Какие самые кричащие факты в этой истории?
Сергей Шикунец:
Невозможно выделить самые. Они все страшные. Изучаешь обстоятельства уничтожения деревень, способы уничтожения, расстрела мирных жителей, издевательства над детками, стариками, женщинами – кровь в жилах стынет. Когда за неполный световой день уничтожается 2 000 жителей деревни просто так, пришли и уничтожили. Со слов очевидцев, когда эти люди рассказывают, как младенцев бросали в колодец, как обезумевшая мать на коленях стояла, умоляла пощадить детей… Я бы не выделял самые страшные, кричащие факты. Они все. И неважно, сколько челочек уничтожено, один или массовое уничтожение, ведь человеческая жизнь бесценна. Страшно на самом деле.
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