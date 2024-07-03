«Невозродившихся деревень – 288». В Генпрокуратуре назвали страшные цифры из расследования дела о геноциде

Уголовное дело о геноциде белорусского народа одно из самых длительных и самых громких в нашей истории. О том, как продвигается расследование, поговорили с заместителем начальника управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры.

Сергей Шикунец присоединился к нашему эфиру.

Сергей Прохоров, ведущий:

Как продвигается расследование дела о геноциде белорусского народа и какие новые факты удалось раскрыть в последнее время?