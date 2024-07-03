Не импортируем электроэнергию – какие возможности даёт БелАЭС?

Вероника Макаревич, корреспондент: Еще 10 лет назад в это было сложно поверить. Даже сегодня это вызывает гордость и восхищение одновременно. Беларусь не только покорила космос, но и стала ядерной державой.

Алексей Дербин, директор Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Республики Беларусь:

Это проект «АЭС-2006» поколения 3+, который реализован в тесном сотрудничестве с госкорпорацией «Росатом». Сотрудничество охватывало не только строительство непосредственно самой Белорусской атомной станции, но также создание инфраструктуры, необходимой для эксплуатации такого сложного объекта, также подготовку кадров.

Сегодня Белорусской атомной станцией выработано 31 миллиард киловатт-часов. Ежегодно два энергоблока мощностью 2400 мегаватт должны вырабатывать около 18 миллиардов. Мы уже покрыли все наши потребности, не импортируем электроэнергию.