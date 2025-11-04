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В Непале семь человек погибли и четверо пропали без вести при сходе лавины

04 ноября 2025 08:34
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В Непале семь человек погибли и четверо пропали без вести при сходе лавины-0

В Непале на пик Ялунг-Ри сошла лавина, в результате чего погибли семь человек: трое американцев, канадец, итальянец и двое непальцев. Об этом пишет РИА Новости.

Четыре человека получили ранения, еще четверо числятся пропавшими без вести. Стихия накрыла базовый лагерь, где альпинисты готовились к восхождению на вершину Долма-Кханга.

Ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. Спасательные работы приостановлены с наступлением темноты.

Ялунг-Ри-Химал – это гора высотой около 5630 метров в долине Ролвалинг, популярная среди начинающих альпинистов благодаря своим доступным маршрутам.

Фото: pixabay

# Несчастный случай

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