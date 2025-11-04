Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow. Точное количество не разглашается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Москва считает, что поставки оружия осложняют мирное урегулирование и втягивают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель.

Кремль подчеркивает, что военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и усугубляет ситуацию.

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