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Bloomberg: Британия поставила Киеву дополнительную партию Storm Shadow

04 ноября 2025 07:48
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Bloomberg: Британия поставила Киеву дополнительную партию Storm Shadow-0

Великобритания передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow. Точное количество не разглашается. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Москва считает, что поставки оружия осложняют мирное урегулирование и втягивают НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые поставки оружия для Украины будут рассматриваться как законная цель.

Кремль подчеркивает, что военная поддержка Киева со стороны Запада препятствует переговорам и усугубляет ситуацию.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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