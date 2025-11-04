Катар пригрозил Европе остановкой поставки СПГ из-за директивы ЕС

Катар пригрозил прекратить поставки СПГ в Европу, если ЕС не отменит директиву CSDDD, которая требует от компаний возмещать ущерб окружающей среде. Об этом пишет РИА Новости.

Саад Шерида аль-Кааби, глава QatarEnergy (нефтегазовая компания), заявил, что если штрафы в размере до 5% от мирового оборота будут сохранены, поставки будут прекращены. Он отметил, что Катар не сможет достичь нулевого уровня выбросов в ближайшем будущем. Аналогичное предупреждение уже звучало в октябре.

Директива вступит в силу в 2027 году и является частью стратегии ЕС по достижению нулевых выбросов в атмосферу.

Ранее президент Франции Макрон предложил отменить CSDDD, но не получил поддержки.

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