Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости

Беларусь сегодня является примером современной, свободной и суверенной страны. Курс развития, определенный Президентом три десятилетия назад, остается неизменным: государство – для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь сегодня является примером современной, свободной и суверенной страны. Курс развития, определенный Президентом три десятилетия назад, остается неизменным: государство – для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И сегодня наш народ празднует главный государственный праздник. В Витебске ему посвятили митинг и шествие трудовых коллективов. Его участники по традиции собрались на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.
Минута молчания и цветы к Вечному огню. Почтить память героев, павших за свободу и независимость нашей страны, собрались представители общественных объединений, руководство области, молодежь, а также многочисленные гости Витебска. Демонстрируя единство и сплоченность белорусского народа, они прошли по главным улицам города. Не обошлось без парада техники.
Мы ваши друзья, мы ваши гости, мы приехали из Смоленска, посмотрели демонстрацию, у нас уже такого нет в Смоленске, таких демонстраций, очень понравилось. Такая гордость за вас!
Галина Тихоненкова, бывшая малолетняя узница:
Прожив жизнь, пришла к выводу, что самое дорогое на свете – это мир, чтобы на земле не было ни оружия, не было войн.
Анна Пупковская, бывшая малолетняя узница:
Спасибо за то, что мы живем в независимой, свободной Беларуси.
Земля, страна родная,
Зовешься гордым словом Беларусь!
Своим примером к жизни вдохновляешь
И я, твоя дочь, страна, тобой горжусь!
Накануне Дня Независимости в Витебске сделал остановку уникальный «Поезд Победы». В его составе 10 тематических вагонов. Посетителей сопровождает аудиогид, предлагая пройти путь от Гомеля до Москвы и от Сталинграда до Берлина. Отдельный раздел посвящен военному трибуналу над нацистами.
Такой поезд надо показывать всем, кто хочет войны, чтобы они просто видели все, что творилось тогда.
Надо все это помнить, пронести через себя, донести до молодежи, чтобы больше такого не повторилось никогда.
Праздничные мероприятия в Витебске в честь Дня Независимости продолжаются весь день. В программе народные гулянья, концерты и другие развлечения.