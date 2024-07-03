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Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости

03 июля 2024 13:05
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Беларусь сегодня является примером современной, свободной и суверенной страны. Курс развития, определенный Президентом три десятилетия назад, остается неизменным: государство – для народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-1

И сегодня наш народ празднует главный государственный праздник. В Витебске ему посвятили митинг и шествие трудовых коллективов. Его участники по традиции собрались на площади Победы у мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков.

Минута молчания и цветы к Вечному огню. Почтить память героев, павших за свободу и независимость нашей страны, собрались представители общественных объединений, руководство области, молодежь, а также многочисленные гости Витебска. Демонстрируя единство и сплоченность белорусского народа, они прошли по главным улицам города. Не обошлось без парада техники.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-4

Мы ваши друзья, мы ваши гости, мы приехали из Смоленска, посмотрели демонстрацию, у нас уже такого нет в Смоленске, таких демонстраций, очень понравилось. Такая гордость за вас!

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-7

Галина Тихоненкова, бывшая малолетняя узница:
Прожив жизнь, пришла к выводу, что самое дорогое на свете – это мир, чтобы на земле не было ни оружия, не было войн.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-10

Анна Пупковская, бывшая малолетняя узница:
Спасибо за то, что мы живем в независимой, свободной Беларуси.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-13

Земля, страна родная,
Зовешься гордым словом Беларусь!
Своим примером к жизни вдохновляешь
И я, твоя дочь, страна, тобой горжусь!

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-16

Накануне Дня Независимости в Витебске сделал остановку уникальный «Поезд Победы». В его составе 10 тематических вагонов. Посетителей сопровождает аудиогид, предлагая пройти путь от Гомеля до Москвы и от Сталинграда до Берлина. Отдельный раздел посвящен военному трибуналу над нацистами.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-19

Такой поезд надо показывать всем, кто хочет войны, чтобы они просто видели все, что творилось тогда.

Митинг и шествие трудовых коллективов. Вот как в Витебске празднуют День Независимости-22

Надо все это помнить, пронести через себя, донести до молодежи, чтобы больше такого не повторилось никогда.

Праздничные мероприятия в Витебске в честь Дня Независимости продолжаются весь день. В программе народные гулянья, концерты и другие развлечения.

# День Независимости # общество

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