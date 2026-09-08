Новости по тегу #Анна Куртасова

В Беларуси взят курс на масштабное развитие промышленности. Акцент – на автоматизации производства, внедрении роботизированных систем.
Врач-стоматолог Молхам Альфарес отправился в нашу страну за мечтой – получить образование. Специалиста очень ждали в Борисове. Город стал для него родным.
Каравай Минщины – самый большой среди областей – 2 миллиона 406 тысяч тонн с учетом рапса. Это более четверти от всей страны.
Приложение «Куратор» позволит специалистам более оперативно принимать решения и назначать правильное лечение тяжелобольным пациентам буквально за секунды.
Процедуры проводят по нестандартным, но эффективным методикам. Одна из популярных процедур – карбокситерапия.
Измерить минеральную плотность костной ткани, выявить остеопороз на самых ранних стадиях. Современный и точный метод диагностики, который стал доступен, благодаря новому аппарату.
Областная клиническая больница многопрофильная. Ежегодно стационарную медицинскую помощь получают более 20 тысяч человек с различными заболеваниями. Около 60 % пациентов хирургического профиля.
Почти 40 лет Валентина и Вячеслав Славинские идут по жизни рука об руку. Свое главное счастье нашли в детях – родили и воспитали пять родных дочек, а также стали приемными родителями еще для 19 ребят.
Почему иностранцы выбрали Беларусь для жизни и работы? И какие условия созданы?
Лечение, профилактика болезней и вакцинация животных. Всем этим занимаются студенты Витебской ветеринарной академии во время стажировки. Помогают им опытные специалисты.
Павел і Таццяна Макарэнка – маладая сям'я з Бараўлян. Два гады таму купілі дом у аграгарадку Міханавічы. Добраўпарадкавалі ўчастак. І вырашылі заняцца бізнэсам.
В регионе работают 23 территориальных центра, где они получают трудовые навыки и знания.
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