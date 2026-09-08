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Новости по тегу #Анна Куртасова

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство
08 сентября 2026 14:46

На «БЕЛДЖИ» планируют запустить новое штамповочное производство

Брат рассказал, что в Беларуси просто вау! Пообщались с врачом из Сирии, который работает в Борисове
01 сентября 2026 14:03

Брат рассказал, что в Беларуси просто вау! Пообщались с врачом из Сирии, который работает в Борисове

КХП в Беларуси работают 24/7 для обеспечения госзаказа – как закладывают продовольственный фундамент
31 августа 2026 14:04

КХП в Беларуси работают 24/7 для обеспечения госзаказа – как закладывают продовольственный фундамент

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет
05 июня 2026 14:08

Анестезиолог из Крупок создал умный помощник для медиков – узнали, что он умеет

Единственный сертифицированный центр китайской медицины – рассказываем, какие процедуры популярны у пациентов
24 марта 2026 15:02

Единственный сертифицированный центр китайской медицины – рассказываем, какие процедуры популярны у пациентов

Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ
24 марта 2026 13:00

Какие заболевания диагностируют в кабинете рентгеновской денситометрии – рассказали в МОКБ

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач
24 марта 2026 12:54

Какую медпомощь можно получить в Минской областной клинической больнице – рассказал главврач

24 ребенка и своя оранжерея: как многодетная семья из Клецка готовит тысячи тюльпанов к 8 Марта
04 марта 2026 14:02

24 ребенка и своя оранжерея: как многодетная семья из Клецка готовит тысячи тюльпанов к 8 Марта

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства
16 июня 2025 14:14

Около 10 тысяч иностранных граждан выбрали Минскую область для трудоустройства

В Солигорский район на стажировку прибыли студенты Витебской ветакадемии
03 марта 2025 15:24

В Солигорский район на стажировку прибыли студенты Витебской ветакадемии

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак
21 февраля 2025 14:18

Цюльпанавы бізнес – сям'я Макарэнка з Мінскага раёна вырасціла 46 тысяч кветак

В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью
03 декабря 2024 14:01

В Минской области проживают 93 тысячи людей с инвалидностью