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Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости

03 июля 2024 11:51
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Беларусь – уважаемый партнер на международной арене. Стабильность в нашей стране – результат сохранения кода генетической памяти. Ничто не забыто. И никто не забыт. С особенным надрывом эта фраза сегодня звучит в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Независимости здесь многолюдно. Благодарные потомки вспоминают героев и гордятся подвигом своих защитников.

В легендарной цитадели работает наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
3 июля 1944 года Минск ликовал освобождение! А Брест начал отсчет в 25 дней до главной даты свободы и независимости! В этот день все дороги ведут в Брестскую крепость, в цитадель, где также были развернуты освободительные бои на ее фортах. Белорусы едины в своем стремлении признаться в любви дорогой и любимой Беларуси.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости-4

Цитадель встречает гостей торжественно – каждый из ритуалов сопровождает рота почетного караула. В этом достоинстве безграничное уважение и благодарность за подвиг и труд многих поколений, чтобы восстановить каждый сантиметр страны, разрушенной войной. Цветы к Вечному огню, еще через секунду сердца тысячей людей замерли в минуте молчания. Парадный марш военнослужащих – преемственность поколений.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости-7

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:
Эти дни мы встречаем с неплохими результатами. Достойно работаем в сельском хозяйстве, в промышленности, развивается социальная сфера. Но самое главное наше общее достижение это мирное небо над головой.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости-10

Для нас, для меня это самый значимый праздник. Это день моей страны. Я желаю Беларуси процветания, становиться только лучше и лучше. И мы, молодежь, всегда будем стараться и делать все, чтобы Беларусь была лучше.

Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости-13

Готовимся к тому, чтобы защитить в первую очередь, сохранить, что у нас есть. Следим, чтобы мы выглядели опрятно, мужественно. Чтобы простые люди понимали, что есть те, кто может их защитить.

Подробнее в видео

# День Независимости # общество # Кристина Протосовицкая # Игорь Брилевич

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