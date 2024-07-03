Парадный марш и минута молчания – в Брестской Крепости отмечают День Независимости

Беларусь – уважаемый партнер на международной арене. Стабильность в нашей стране – результат сохранения кода генетической памяти. Ничто не забыто. И никто не забыт. С особенным надрывом эта фраза сегодня звучит в Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Независимости здесь многолюдно. Благодарные потомки вспоминают героев и гордятся подвигом своих защитников. В легендарной цитадели работает наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

3 июля 1944 года Минск ликовал – освобождение! А Брест начал отсчет в 25 дней до главной даты – свободы и независимости! В этот день все дороги ведут в Брестскую крепость, в цитадель, где также были развернуты освободительные бои на ее фортах. Белорусы едины в своем стремлении признаться в любви дорогой и любимой Беларуси.

Цитадель встречает гостей торжественно – каждый из ритуалов сопровождает рота почетного караула. В этом достоинстве безграничное уважение и благодарность за подвиг и труд многих поколений, чтобы восстановить каждый сантиметр страны, разрушенной войной. Цветы к Вечному огню, еще через секунду сердца тысячей людей замерли в минуте молчания. Парадный марш военнослужащих – преемственность поколений.

Игорь Брилевич, председатель Брестского областного совета депутатов:

Эти дни мы встречаем с неплохими результатами. Достойно работаем в сельском хозяйстве, в промышленности, развивается социальная сфера. Но самое главное наше общее достижение – это мирное небо над головой.

Для нас, для меня это самый значимый праздник. Это день моей страны. Я желаю Беларуси процветания, становиться только лучше и лучше. И мы, молодежь, всегда будем стараться и делать все, чтобы Беларусь была лучше.