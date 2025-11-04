Как происходит финансирование проектов гражданских инициатив – объяснил депутат Мингорсовета

2025-й стал особенным для всех, кто хочет сделать свой город чище и красивее. Минчане охотно откликнулись на инициативы по благоустройству, которые направлены на создание и улучшение городской среды через совместные усилия. Эти инициативы способствуют формированию ответственного отношения к общему дому, призваны повысить качество жизни и сделать пространство вокруг более комфортным для отдыха, работы и досуга. О том, как налажено взаимодействие государства и общества в этих вопросах, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Вячеслав Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Главный фактор – это необходимость реализации данной инициативы в том пространстве, которое предлагается. Специалисты выезжают – специалисты ТОС, администрации. Оценивают обстановку, насколько в настоящий момент необходимо это сделать. Суть того, что гражданская инициатива затрагивает финансирование только, например, установки детского игрового оборудования. Это небольшой комплекс практически пять на пять метров на весь двор. Но власть берет на себя обязательство благоустроить под это весь двор.

Это просчитывается – где-то, наверное, граждане хотят поставить непосредственно в этом месте игровое оборудование, а там коммуникации не позволяют. Поэтому идет работа с гражданами – объясняют. Самое главное – это необходимость в настоящий момент реализации той или иной инициативы. Второй вопрос: финансирование, которое определено точно так же законодательно – суммы, которые можно потратить на все инициативы в городе Минске.

Юлия Алексеюк:

Как происходит финансирование проектов в рамках конкурса гражданских инициатив?