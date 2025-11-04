Совмин утвердил перечень государственных программ на 2026-2030 годы

Совет Министров утвердил перечень государственных программ на предстоящую пятилетку. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство утвердило 28 госпрограмм, которые будут действовать до 2030 года. Большинство касаются социально-экономического развития и включают такие направления, как здоровье, физкультура и спорт, дороги, строительство жилья, туризм, культура, наука и образование, энергетика, предпринимательство, экология, обеспечение правопорядка и другие. Также Совмин определил министерства, ответственные за выполнение данных программ.