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Совмин утвердил перечень государственных программ на 2026-2030 годы

04 ноября 2025 07:36
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Совет Министров утвердил перечень государственных программ на предстоящую пятилетку. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совмин утвердил перечень государственных программ на 2026-2030 годы-2

Правительство утвердило 28 госпрограмм, которые будут действовать до 2030 года. Большинство касаются социально-экономического развития и включают такие направления, как здоровье, физкультура и спорт, дороги, строительство жилья, туризм, культура, наука и образование, энергетика, предпринимательство, экология, обеспечение правопорядка и другие. Также Совмин определил министерства, ответственные за выполнение данных программ.

# Совет министров Республики Беларусь # Государственная политика

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