Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября – какой размер выплаты и как её получить?

Субсидии от государства на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября. Новшество касается и безработных, которые зарегистрировались в службе занятости. Как их получить и всем ли они положены, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Сергей Кацко. Александр Стасевич, ведущий:

Сколько безработных у нас в стране и что говорит статистика?

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Если смотреть по методологии Международной организации труда, что рассчитывает Белстат наш, по итогам выборочного обследования, в нашей стране 2,4 % людей нуждаются в трудоустройстве, безработные. Хочу сказать, что этот уровень наиболее низкий с момента, когда начался вообще расчет по методологии Международной организации труда, с 2012 года. А если говорить о гражданах, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и соцзащите в качестве безработных, то на 1 ноября их было 4 000 человек. Это 0,1 % от экономически активного населения нашей страны.

Юлия Самусенко, ведущая:

Кому положена субсидия и куда за ней обращаться? Сергей Кацко:

Субсидии могут получить безработные граждане, которые достигли 18-летнего возраста. Что для этого нужно? Прежде всего желание открыть собственное дело, затем написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план.



Если с бизнес-планом есть определенные проблемы, не хватает навыков, тогда человеку поможет служба занятости пройти курсы по основу предпринимательской деятельности, в том числе по итогам которых можно будет написать свой бизнес-план и предоставить на обсуждение в службу занятости. После рассмотрения с безработным заключается договор и выделяется субсидия. Размер субсидий привязан к бюджету прожиточного минимума. 11 бюджетов прожиточного минимума. Это 5 400 рублей.