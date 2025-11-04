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Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября – какой размер выплаты и как её получить?

04 ноября 2025 08:24
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Субсидии от государства на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября. Новшество касается и безработных, которые зарегистрировались в службе занятости. Как их получить и всем ли они положены, спросили у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Сергей Кацко.

Александр Стасевич, ведущий:
Сколько безработных у нас в стране и что говорит статистика?

Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября – какой размер выплаты и как её получить?-2

Сергей Кацко, начальник управления организации работы Государственной службы занятости населения и альтернативной службы Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Если смотреть по методологии Международной организации труда, что рассчитывает Белстат наш, по итогам выборочного обследования, в нашей стране 2,4 % людей нуждаются в трудоустройстве, безработные. Хочу сказать, что этот уровень наиболее низкий с момента, когда начался вообще расчет по методологии Международной организации труда, с 2012 года.

А если говорить о гражданах, которые зарегистрированы в органах по труду, занятости и соцзащите в качестве безработных, то на 1 ноября их было 4 000 человек. Это 0,1 % от экономически активного населения нашей страны.

Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября – какой размер выплаты и как её получить?-4

Юлия Самусенко, ведущая:
Кому положена субсидия и куда за ней обращаться?

Сергей Кацко:
Субсидии могут получить безработные граждане, которые достигли 18-летнего возраста. Что для этого нужно? Прежде всего желание открыть собственное дело, затем написать заявление в службу занятости и предоставить бизнес-план.

Если с бизнес-планом есть определенные проблемы, не хватает навыков, тогда человеку поможет служба занятости пройти курсы по основу предпринимательской деятельности, в том числе по итогам которых можно будет написать свой бизнес-план и предоставить на обсуждение в службу занятости.

После рассмотрения с безработным заключается договор и выделяется субсидия. Размер субсидий привязан к бюджету прожиточного минимума. 11 бюджетов прожиточного минимума. Это 5 400 рублей.

Субсидии на организацию своего дела выросли в Беларуси с 1 ноября – какой размер выплаты и как её получить?-6

Сергей Кацко:
Если же безработный зарегистрирован по месту жительства в сельской местности, здесь сумма увеличивается – 15 бюджетов прожиточным минимум. На сегодня это 7 360 рублей.

За 9 месяцев 2025 года служба занятости предоставила субсидии уже 636 безработным. Если смотреть прошлый год, эта цифра была больше – 831 человек.

Подробности смотрите в видео.

# Бизнес в Беларуси # Социальная помощь # Государственная социальная политика # Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь # Юлия Самусенко # Александр Стасевич

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