Парад военной и гражданской техники белорусского производства прошёл в Гомеле

Как проходят торжества в честь Дня Независимости в Гомеле, узнаем прямо сейчас.

В каждом уголке Беларуси есть свои места поклонения героям, которые восстановили мир на нашей земле. Цветы и венки в Гомеле легли к главному мемориальному комплексу города, где еще в 1950-м был зажжен Вечный огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: С Днем Независимости! Традиционно праздник в Гомеле открылся торжественным шествием по улице Советской. Тысячи жителей областного центра проследовали яркой колонной от площади Восстания до площади Труда.

Несмотря на пасмурную погоду, лица людей озаряют улыбки, а государственные флаги и бутоньерки создают особую атмосферу единства патриотов, гордых за свою страну. Многие пришли на парад семьями, ведь День Независимости – это праздник, объединяющий все поколения белорусского народа.

Я пришла поздравить всех с праздником, с Днем Независимости Республики Беларусь!

Когда нас освободили, я поступила в военный госпиталь. И с этим госпиталем прошли до конца войны. Конец войны был у нас в Польше, город Лодзь. После войны работала на подшипниковом заводе, отработала 40 лет. Всегда в хоре участвовала и на демонстрации ходили. Я любила. Молодежи пожелаю первым долгом здоровья, хорошей учебы.

Великая Победа навсегда останется в памяти нашего народа. Вместе с тем безмерного уважения заслуживает созидательный труд людей. На их плечи легло восстановление разрушенных городов. А современное поколение принимает эстафету предков. Мы обязаны не только сохранить, но и приумножить их наследие.

Анна Корольчук:

В эти минуты Беларусь презентует свой потенциал парадом гражданской техники нашего производства. Более 50 моделей: комбайны и тракторы, автобусы, мотоциклы, автомобили и легендарный самосвал БалАЗ – все они как нельзя лучше демонстрируют достижения страны. После парада у гостей праздника будет возможность поближе познакомиться с этими образцами на выставке.