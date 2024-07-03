Солдатская каша и песни военных лет. Парк Победы приглашает вкусно и весело отпраздновать День Независимости

Противоминный центр, спортивные состязания, солдатская каша и песни военных лет. Одна из главных праздничных площадок в Минске по традиции развернулась в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Противоминный центр, спортивные состязания, солдатская каша и песни военных лет. Одна из главных праздничных площадок в Минске по традиции развернулась в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алеся Иванова, корреспондент:
С Днем Независимости! Сегодня наш главный государственный праздник объединяет миллионы людей нынешних и прошлых поколений. Дата 3 июля – символ героического прошлого нашего народа и мирного настоящего.
Она близка каждому белорусу, и даже спустя долгие восемь десятилетий с момента освобождения страны от фашистского ига люди помнят подвиг героев. Личные истории, связанные с Великой Отечественной войной сегодня хранятся почти в каждой белорусской семье.
Ежегодно в этот праздничный день Парк Победы становится местом притяжения для сотен жителей и гостей нашей столицы. Ведь где как ни здесь можно окунуться в атмосферу военного лихолетья, отведать солдатской каши, примерить на себя экипировку спецслужб, а также принять участие в спортивных состязаниях и различных мастер-классах и даже попробовать разминировать поле.
Подробности в видеоматериале.