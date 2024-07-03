Солдатская каша и песни военных лет. Парк Победы приглашает вкусно и весело отпраздновать День Независимости

Противоминный центр, спортивные состязания, солдатская каша и песни военных лет. Одна из главных праздничных площадок в Минске по традиции развернулась в парке Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

С Днем Независимости! Сегодня наш главный государственный праздник объединяет миллионы людей нынешних и прошлых поколений. Дата 3 июля – символ героического прошлого нашего народа и мирного настоящего.

Она близка каждому белорусу, и даже спустя долгие восемь десятилетий с момента освобождения страны от фашистского ига люди помнят подвиг героев. Личные истории, связанные с Великой Отечественной войной сегодня хранятся почти в каждой белорусской семье.