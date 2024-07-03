Вместе они прошли все испытания – история партизана Петра Силакова, нашедшего свою любовь на войне

Добрый день. Хочу рассказать вам свою историю, чтобы вы знали, через что пришлось пройти нашему поколению ради вашей свободы и независимости.

Меня зовут Петр Силаков и я родом из Новосибирска. С юных лет я мечтал увидеть красоты белорусских садов, и судьба привела меня сюда. В 1941 году, будучи призванным в армию, я оказался в Беларуси накануне Великой Отечественной войны. Но для окончания военной подготовки меня отправили на восток.

В пути нас неожиданно настиг враг и разбил нашу колонну. Я и несколько моих сослуживцев выжили, но попали в немецкий плен. Мы оказались на лесозаготовках. Тяжелый труд и страх не сломили меня. Я и мои товарищи решились на побег. Первая попытка провалилась. Но во второй попытке, в ожесточенной схватке с охраной, нам все-таки удалось сбежать. Измученные и голодные мы нашли приют у местных жителей.