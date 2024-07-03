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Вместе они прошли все испытания – история партизана Петра Силакова, нашедшего свою любовь на войне

03 июля 2024 19:56
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Добрый день. Хочу рассказать вам свою историю, чтобы вы знали, через что пришлось пройти нашему поколению ради вашей свободы и независимости.

Вместе они прошли все испытания – история партизана Петра Силакова, нашедшего свою любовь на войне-1

Меня зовут Петр Силаков и я родом из Новосибирска. С юных лет я мечтал увидеть красоты белорусских садов, и судьба привела меня сюда. В 1941 году, будучи призванным в армию, я оказался в Беларуси накануне Великой Отечественной войны. Но для окончания военной подготовки меня отправили на восток.

В пути нас неожиданно настиг враг и разбил нашу колонну. Я и несколько моих сослуживцев выжили, но попали в немецкий плен. Мы оказались на лесозаготовках. Тяжелый труд и страх не сломили меня. Я и мои товарищи решились на побег. Первая попытка провалилась. Но во второй попытке, в ожесточенной схватке с охраной, нам все-таки удалось сбежать. Измученные и голодные мы нашли приют у местных жителей.

Вместе они прошли все испытания – история партизана Петра Силакова, нашедшего свою любовь на войне-4

Вскоре поступили в партизанский отряд «Смерть фашизму имени Кутузова». Там я и встретил свою любовь – Лидию Медведскую. Вместе мы прошли через все испытания войны: подрывали немецкие эшелоны, устраивали диверсии. За свои заслуги я был награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны».

Вместе они прошли все испытания – история партизана Петра Силакова, нашедшего свою любовь на войне-7

После войны мы с Лидией остались жить в Беларуси. Я очень рад, что мой вклад в историю помог расцвести нашей стране и жить в мире. Берегите свою Родину, цените мир и помните тех, кто героически боролся за ваше светлое будущее.

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# Великая Отечественная война # общество

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