Новости по тегу #Кристина Протосовицкая

Управлять таким судном сможет почти каждый.
«Страна может спокойно кушать качественные белорусские яблоки», – добавил председатель Брестского облисполкома.
Эта тыква точно не превратится в карету, а вот набрать еще килограммов 30 ей точно под силу.
Место памяти жертв польской оккупации собирает белорусов со всей страны. Центром притяжения стала мемориальная зона бывшего концлагеря «Береза-Картузская». Масштабный автопробег из Бреста и Минска финишировал у красных казарм – места заключения около 10 тысяч узников с 1934 по 1939 годы.
Брестская область сегодня, 5 сентября, открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных труженикам села.
Сегодня подразделение выпускает фракционный кварцевый песок и закрывает внутреннюю потребность. Кроме того, активно поставляем в Россию и Казахстан.
В стране развернута настоящая круглосуточная сеть технической поддержки.
Уже вечером 3 июля белорусы по всей стране присоединятся к акции «Споем гимн вместе» и голоса сольются в унисон.
Ее масштаб впечатляет: площадь – как шесть футбольных полей. Половину территории создали с нуля, остальное реконструировали.
В эти дни под Пинском расцветают и набирают яркость и красоту миллионы тюльпанов.
Что делать, если родственники не могут навестить усопших? На этот случай в Беларуси запустили специальный сервис, который поможет решить эту проблему. Все работает дистанционно, через интернет. Можно заказать разный уровень уборки, вплоть до ремонта и замены памятника, и проконтролировать результат.
Для личного состава и членов семей пограничников создали максимально комфортные условия.
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