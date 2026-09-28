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Новости по тегу #Кристина Протосовицкая

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?
28 сентября 2026 18:34

Новый тримаран от пинского завода проходит испытания! Когда новинка будет доступна для туристов?

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить
22 сентября 2026 17:15

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны
20 сентября 2026 17:23

Аграрная сенсация сезона! Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны

«Береза-Картузская» – память, которую не сломить. В Беларуси вспоминают жертв польской оккупации
16 сентября 2026 16:58

«Береза-Картузская» – память, которую не сломить. В Беларуси вспоминают жертв польской оккупации

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области
05 сентября 2026 17:30

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области

Уникальное производство кварцевого песка под Малоритой – каков потенциал белорусского месторождения
25 августа 2026 17:03

Уникальное производство кварцевого песка под Малоритой – каков потенциал белорусского месторождения

Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?
04 августа 2026 17:00

Поломки устраняют прямо в поле: кто и как занимается спасением комбайнов?

«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов
03 июля 2026 16:57

«Мы баранілі родны парог» – что значат слова гимна, которые объединяют всех белорусов

Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания
07 мая 2026 18:00

Перед пунктом пропуска «Брест» открыли новую зону ожидания

Тюльпановая лихорадка под Пинском. Тысячи туристов съезжаются на Полесье, чтобы увидеть эти красоты
03 мая 2026 17:28

Тюльпановая лихорадка под Пинском. Тысячи туристов съезжаются на Полесье, чтобы увидеть эти красоты

Уход за могилами онлайн: рассказываем про новый сервис, который запустили в Беларуси
05 апреля 2026 17:22

Уход за могилами онлайн: рассказываем про новый сервис, который запустили в Беларуси

Новую заставу открыли на границе с Украиной. Как изменилась служба – узнали
01 апреля 2026 17:01

Новую заставу открыли на границе с Украиной. Как изменилась служба – узнали