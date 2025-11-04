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Постпред США при НАТО приехал в Киев и призвал Зеленского окончить конфликт

04 ноября 2025 08:48
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Постпред США при НАТО приехал в Киев и призвал Зеленского окончить конфликт-0

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер во время визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости прекращения конфликта, назвав мир, достигнутый благодаря лидеру США Дональду Трампу, единственным выходом. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Вашингтоне состоялась напряженная встреча Трампа и Зеленского. Американская сторона ясно дала понять, что без соглашения Украина столкнется с серьезными последствиями. При этом специальный посланник Стив Уиткофф настаивал на территориальных уступках.

По словам представителя России Кирилла Дмитриева, Москва стремится к мирному урегулированию и доводит эту позицию до сведения Соединенных Штатов.

Фото: pixabay

# Международная политика

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