В Могилёве на Буйничском поле почтили память погибших во время войны

Буйничское поле под Могилевом – в начале войны здесь в неравных боях 23 дня сдерживали врага. Память тех, кто погиб, почтили на митинге. Мемориальный комплекс 3 июля утопает в цветах. На поле памяти белорусы приезжают большими семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 дня шли те сражения, когда каждый понимал, что надо отвоевать свой участочек земли, свой родной дом, за свою маму, за своих детей. За всех они воевали, не жалея себя. Многие легли здесь. Сегодня светлый день, дождливый, скорбит лето за павших, солнце светит за будущее.

Мой отец воевал, прошел всю войну, закончил в Кенигсберге. Отдать долг своим родным и близким. Всем воинам, которые защищали Родину.

Я чувствую сопричастность к истории, к нашей общей Победе. Тут такая атмосфера, такая дрожь пробегает, вспоминая об этих сражениях, о войне.

Военное оружие, экипировка и снаряжение. О событиях, которые произошли на Буйничсоком поле, более подробно можно узнать на интерактивной выставке «Последний рубеж». Она развернулась возле Могилевского этнографического музея. Ее подготовили поисковики и военные реконструкторы. Почти 20 лет они по крупицам собирали информацию из разных источников, провели не одну экспедицию, чтобы дополнить картину тех дней новыми фактами.