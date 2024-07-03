Гродно празднует День Независимости. Показываем самые яркие моменты

От слез радости о новости об освобождении Беларуси до гордости за достижения страны за годы независимости. Различные эмоции испытали сегодня жители и гости Гродно. Там по центру города прокатился масштабный мирный автопарад с живыми картинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителям предложили вспомнить, как в результате наступательной операции «Багратион» наши войска освободили Минск от фашистов и двинулись на Запад. 3 июля – Островец, на следующий день – Сморгонь, дальше Ивье и Ошмяны, с 16 по 24 июля шли бои за Гродно. После войны тяжелое восстановление городов и предприятий.

Каждый райцентр области представил передвижную инсталляцию со своими достижениями. Электроэнергия от мирного атома, производство хлеба, сахара, льна. В Слониме к празднику изготовили рекордно длинную 10-метровую колбасу. Это еще один ход для привлечения туристов. Ведь Гродно входит в топ самых посещаемых городов Беларуси. И сегодня среди зрителей немало зарубежных гостей. Вместе с белорусами они еще раз пережили исторические моменты становления нашей государственности и вспомнили героев, которые подарили Беларуси мирное небо.