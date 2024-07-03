Гродно празднует День Независимости. Показываем самые яркие моменты
От слез радости о новости об освобождении Беларуси до гордости за достижения страны за годы независимости. Различные эмоции испытали сегодня жители и гости Гродно. Там по центру города прокатился масштабный мирный автопарад с живыми картинами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрителям предложили вспомнить, как в результате наступательной операции «Багратион» наши войска освободили Минск от фашистов и двинулись на Запад. 3 июля – Островец, на следующий день – Сморгонь, дальше Ивье и Ошмяны, с 16 по 24 июля шли бои за Гродно. После войны тяжелое восстановление городов и предприятий.
Каждый райцентр области представил передвижную инсталляцию со своими достижениями. Электроэнергия от мирного атома, производство хлеба, сахара, льна. В Слониме к празднику изготовили рекордно длинную 10-метровую колбасу. Это еще один ход для привлечения туристов. Ведь Гродно входит в топ самых посещаемых городов Беларуси. И сегодня среди зрителей немало зарубежных гостей. Вместе с белорусами они еще раз пережили исторические моменты становления нашей государственности и вспомнили героев, которые подарили Беларуси мирное небо.
Вспоминаю времена своей бабушки, всех своих близких, потому что тогда ей пришла похоронка о том, что дед с войны не вернулся. К радости, в 1945 году все-таки взорвали тот лагерь, где они находились в Берлине, мой дедуля вернулся. Поэтому сегодня я стою перед вами, низкий поклон всем нашим предкам за мир, за правду, которой они научили нас жить, за тот оптимизм, который продолжается в нас и в наших детях.
Владимир Колесников, ветеран Великой Отечественной войны:
Праздник, который заслужил наш народ, 80 лет тому назад был освобожден Минск и в дальнейшем вся Беларусь. Поэтому мы празднуем с вами и живем под чистым и мирным небом.
Этот день в Гродно насыщен мероприятиями: от интерактивных площадок до музыкальных поздравлений. А в 10 вечера на площади Ленина с концертом выступит российский музыкант Игорь Николаев.