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День Победы-2018 в Минске. Как благоустраивают столицу: «Большой город»

08 мая 2018 09:22
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Новости Беларуси. В преддверие 9 мая Минск преображается. Основные праздничные мероприятия уже начинаются. В программе «Большой город» – заместитель председателя Мингорисполкома. Игорь Викторович Юркевич курирует социальную сферу.

День Победы-2018 в Минске. Афиша мероприятий

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# День Победы # общество # Игорь Юркевич

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