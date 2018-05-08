Современный ангиограф и уникальная логистика приёмного отделения: в 4-й больнице откроют новый терапевтический корпус

Число мест для пациентов здесь увеличено почти до 900.

Новости Беларуси. Большое открытие ожидает и в Московском районе столицы. В 4-й больнице готов к работе новый терапевтический корпус, рассказали в программе «Большой город» .

Особенно, это актуально для пациентов с заболеваниями сердца. Доктора готовы оказывать помощь минчанам из разных уголков столицы.

Вацлав Янушко, главный врач 4-й городской клинической больницы им. Н. Савченко:

Будет работать ангиограф. Последний, наиболее современный.

У которого много возможностей работать именно на сосудах сердца, сосудах нижних конечностей. Это высоко технологичные операции.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Город получит большой подарок – новый терапевтический корпус 4-й клинической больницы. Это современный 9-этажный корпус с уникальной логистикой приемного отделения, реанимации, ангиографом, сосудистым центром.

Практически это наряду с вводом эксплуатацию 2-й городской клинической больницы на ул. Энгельса.

Это одно из самых современных после этого объекта учреждений здравоохранения.