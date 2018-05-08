Где в Минске появится новая пешеходная зона?

Новости Беларуси. Корреспондент программы «Большой город» спросила у заместителя председателя Мингорисполкома, где жители и гости столицы смогут прогуляться по новой пешеходной зоне.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

В Верхнем городе сейчас ведется активная реконструкция улиц Революционная и Комсомольская. И появится еще одна замечательная пешеходная зона, где будут новые проекты и для детей, и для взрослых.

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