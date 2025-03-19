Новости по тегу #Игорь Юркевич

Это взрослая и детская поликлиники в микрорайоне Минск-Мир, еще одно учреждение строится в поселке Восточный. Кроме того, современная детская поликлиника начнет обслуживать юных жителей микрорайона Лошица-9, а у здания 13-й городской поликлиники откроется пристройка.
Многофункциональный аппарат предназначен для диагностики остеопороза. Позволяет быстро, безопасно и с высокой точностью определить стадию заболевания.
Новый центр расширит возможности оказания специализированной помощи. Обслуживаться здесь смогут пациенты со всей столицы.
«Мы развиваем цифровизацию системы здравоохранения города Минска, рассчитываем приступить к реализации цифровой платформы системы здравоохранения нашей страны. Это будет сделано в 2025 году».
За прошедшие пять лет позитивные изменения наблюдаются в основных показателях здоровья населения Минска: еще более доступными стали медицинские услуги, снизились летальность при злокачественных образованиях, уровень детской смертности.
Белорусский подход оправдался и с точки зрения реального сектора экономики: мы не останавливали производства.
На форуме обсудят современные методы хирургии, стоматологии, урологии, педиатрии и не только. На секции «Экстренная медицина» впервые расскажут, как действовать в случае глобальных катастроф.
В особо пристальном внимании нуждаются такие области, как диспансеризация, наблюдение за пациентами с хроническими патологиями, профилактика различных заболеваний.
В списке – наиболее уязвимые группы населения. В первую очередь это дети, а еще люди с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, беременные женщины, медицинские и фармацевтические работники.
«Минск, безусловно, здесь авангард, и это не только в трансплантологии, это кардиохирургия, это онкологическая помощь, это служба интервенционной кардиологии. То есть огромное количество направлений»
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32