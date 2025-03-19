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Новости по тегу #Игорь Юркевич

6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м
19 марта 2025 10:52

6 объектов здравоохранения введут в эксплуатацию в Минске в 2025-м

В Минской клинической больнице №6 открыли новый кабинет рентгеновской денситометрии
15 марта 2025 17:13

В Минской клинической больнице №6 открыли новый кабинет рентгеновской денситометрии

В Минске появится новый медицинский центр в 2025 году
05 февраля 2025 17:40

В Минске появится новый медицинский центр в 2025 году

Мингорисполком: более 50 млн рублей потрачено на обновление материально-технической базы медучреждений
20 января 2025 18:18

Мингорисполком: более 50 млн рублей потрачено на обновление материально-технической базы медучреждений

В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки
19 декабря 2024 13:49

В Мингорисполкоме подвели итоги прошедшей пятилетки

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет
17 декабря 2024 17:28

Белорусская реакция на ковид была верной! Правда о коронавирусе – спустя пять лет

Как действовать в случае глобальных катастроф, обсудят на Международном медицинском форуме в Минске
10 октября 2024 17:51

Как действовать в случае глобальных катастроф, обсудят на Международном медицинском форуме в Минске

В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны
01 октября 2024 17:35

В Минске подвели итоги мониторинга медучреждений страны

Около 420 тысяч минчан планируют привить от сезонных заболеваний
30 сентября 2024 17:40

Около 420 тысяч минчан планируют привить от сезонных заболеваний

Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард
14 сентября 2024 18:35

Игорь Юркевич: бренд белорусской медицины – это отношение к пациенту, и Минск здесь авангард

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах
16 июля 2024 17:39

Угрозы жизни нет – двое пострадавших от урагана находятся на лечении в стационарах

В топе по многим показателям – что помогло белорусским медикам выйти на высокий уровень оказания услуг?
15 июля 2024 18:46

В топе по многим показателям – что помогло белорусским медикам выйти на высокий уровень оказания услуг?