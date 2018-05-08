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Синие тюльпаны: где в Минске сделать праздничное селфи?

08 мая 2018 10:41
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Новости Беларуси. Традиционно к празднику в Минске распустились тысячи ароматных бутонов. В этом году на клумбах города – селекционные новинки: синие тюльпаны.

Правда, наш климат располагает к фиолетовым оттенкам, рассказали в программе «Большой город».

Синие тюльпаны: где в Минске сделать праздничное селфи?-1


Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»:

В парке Горького высажен новый луковичный цветник вдоль речки.

В скверах и у источников также высажены новые цветы. Луковичные растения меняются ежегодно, поэтому мест для фото в городе много новых.

В этом году здание Педуниверситета украсило праздничное панно. В форме цифры «9» и букета из цветов яблони и тюльпанов.

Синие тюльпаны: где в Минске сделать праздничное селфи?-4

Аналогичная символика вскоре появится и на лацканах белорусов. Торжественный наряд уже оценили сотни прохожих.  
Пока аромат цветущих яблонь приближает победную дату, дети, внуки и правнуки готовят поздравления ветеранам города-героя. Ведь 73 года назад они молодыми прошли страшный огневой путь и распрощались с войной не без потерь. И от сплочения всех поколений заслуживают самых тёплых и искренних слов.

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# День Победы # общество # Анжелика Пузанкова

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