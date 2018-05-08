Синие тюльпаны: где в Минске сделать праздничное селфи?

Новости Беларуси. Традиционно к празднику в Минске распустились тысячи ароматных бутонов. В этом году на клумбах города – селекционные новинки: синие тюльпаны.

В этом году здание Педуниверситета украсило праздничное панно. В форме цифры «9» и букета из цветов яблони и тюльпанов.

В скверах и у источников также высажены новые цветы. Луковичные растения меняются ежегодно, поэтому мест для фото в городе много новых.

Аналогичная символика вскоре появится и на лацканах белорусов. Торжественный наряд уже оценили сотни прохожих.

Пока аромат цветущих яблонь приближает победную дату, дети, внуки и правнуки готовят поздравления ветеранам города-героя. Ведь 73 года назад они молодыми прошли страшный огневой путь и распрощались с войной не без потерь. И от сплочения всех поколений заслуживают самых тёплых и искренних слов.