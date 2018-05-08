«Мы организуем работников Мингорисполкома и приедем сюда сдавать кровь»: Андрей Шорец о Центре трансфузиологии

Новости Беларуси. К главному майскому празднику – большие подарки! В программе «Большой город» рассказываем, как в преддверии Дня Победы свои двери распахнул первый в Минске Центр трансфузиологии. В совершенно новый корпус Виктор пришёл одним из первых доноров. Это уже его 88 раз.

К 30 годам донор-рекордсмен добровольно сдал десятки литров плазмы.

Виктор Макрусенко, почётный донор Республики Беларусь:

Чувствую себя хорошо. Сдаю кровь уже не в первый раз. Уже почетный донор. Это благородное дело, помощь людям, которые нуждаются.

Только за год в центре приняли больше 16 тысяч литров донорской крови. Цифры растут с каждым разом.

В отделении заготовки биоматериалов – самое современное оборудование, которое донорскую кровь сохранит больше десяти лет. Ею могут воспользоваться не только минчане, но и белорусы из разных уголков нашей страны.

Клетки редких групп помещают в ёмкости с жидким азотом при температуре -196 градусов. Опытом минских медиков уже интересуются их коллеги из-за рубежа.

Ольга Климович, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска:

Здесь идет еще и лечебный процесс, потому что у нас есть методики, которые применяются службой крови для лечения более 120 заболеваний.

Новый центр станет главной площадкой для праздников здоровья и медицинских мастер-классов.