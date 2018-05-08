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«Мы организуем работников Мингорисполкома и приедем сюда сдавать кровь»: Андрей Шорец о Центре трансфузиологии

08 мая 2018 10:24
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Новости Беларуси. К главному майскому празднику – большие подарки! В программе «Большой город» рассказываем, как в преддверии Дня Победы свои двери распахнул первый в Минске Центр трансфузиологии.

В совершенно новый корпус Виктор пришёл одним из первых доноров. Это уже его 88 раз.

«Мы организуем работников Мингорисполкома и приедем сюда сдавать кровь»: Андрей Шорец о Центре трансфузиологии -1

К 30 годам донор-рекордсмен добровольно сдал десятки литров плазмы. 
Виктор Макрусенко, почётный донор Республики Беларусь:
Чувствую себя хорошо. Сдаю кровь уже не в первый раз. Уже почетный донор. Это благородное дело, помощь людям, которые нуждаются.

Только за год в центре приняли больше 16 тысяч литров донорской крови. Цифры растут с каждым разом.

«Мы организуем работников Мингорисполкома и приедем сюда сдавать кровь»: Андрей Шорец о Центре трансфузиологии -4

В отделении заготовки биоматериалов – самое современное оборудование, которое донорскую кровь сохранит больше десяти лет. Ею могут воспользоваться не только минчане, но и белорусы из разных уголков нашей страны. 
Клетки редких групп помещают в ёмкости с жидким азотом при температуре -196 градусов. Опытом минских медиков уже интересуются их коллеги из-за рубежа.  
Ольга Климович, заместитель главного врача 6-й городской клинической больницы г. Минска:
Здесь идет еще и лечебный процесс, потому что у нас есть методики, которые применяются службой крови для лечения  более 120 заболеваний.

Новый центр станет главной площадкой для праздников здоровья и медицинских мастер-классов.

«Мы организуем работников Мингорисполкома и приедем сюда сдавать кровь»: Андрей Шорец о Центре трансфузиологии -7

В числе первых участников, заверила городская власть, будут и сами чиновники. Ведь подключиться к благородному делу – это так просто.
Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
В ближайшее время мы организуем работников исполкома и приедем сюда сдавать кровь.

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# Учреждения здравоохранения # Здоровье # Игорь Юркевич

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