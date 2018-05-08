«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами

На пороге семьдесят третья годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно жители Беларуси и бывших союзных республик с гордостью вспоминают о выдающихся подвигах отважных солдат советской армии. Вдохновлённый невероятной человеческой храбростью, минский фотограф создал уникальный фотопроект «Двойная экспозиция», которым смог рассказать истории этих храбрых людей, длиною в жизнь.

Андрей Кот, фотограф, создатель проекта «Двойная экспозиция»:

Началось всё с того, что я пришел к своей бабушке и, у неё дома стоит портрет, где ей семнадцать лет. Она там молодая, красивая и жизнерадостная девочка. И у меня тут же возникла идея показать, как вот эти жизненные тяготы, невзгоды, то, что выпадает на долю человека за его жизнь, влияет на него.

У проекта социально-философская направленность. Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься о цене, которую заплатили эти пожилые люди за наше мирное небо над головой. Андрей Кот:

Мой дед был партизаном. Потом он в 44-м году вступил в ряды советской армии. Ему было шестнадцать лет, он соврал, что ему восемнадцать, и пошёл на фронт. Благодаря таким людям, как герои моего проекта и мой дед, мы сейчас имеем то, что имеем. На примере этих людей можно увидеть, как индивидуум притесняет свои эгоистические качества, жертвует собой, ради общего блага.

Григорий Иванович Федорцов. 1933 года рождения. Ребенок войны, полный кавалер Ордена Трудовой Славы I, II и III степени. Поднимал целинные земли Казахстана. Всю жизнь проработал мастером на «Гомсельмаше». Сейчас – почетный член областного Совета ветеранов.

Зинаида Прокофьевна Ковалева. 1927 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны, в военное время была узницей концлагеря «Берлин-Рудов».

Аэлита Ивановна Самсонова. 1926 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, в 15 лет ушла на фронт, где была медсестрой в военных госпиталях на 1-м Белорусском фронте.

Вера Ивановна Сочалина. 1923 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, радистка-телеграфистка. Всю трудовую деятельность отдала отрасли связи, во время войны была старшим сержантом в 3-й армии 109-го полка связи.

Иван Александрович Носко. 1933 года рождения. Воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Венгрии, за боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», за трудовые – орденом «Знак почета». Много лет работал учителем в школе, впоследствии стал директором.

Ростислав Романович Тимофеенко. 1928 года рождения, старший преподаватель кафедры «Философия, история и политология» Белорусского Государственного университета транспорта, сын одного из организаторов и руководителей Гомельского подполья в годы Великой Отечественной войны Романа Илларионовича Тимофеенко.

Владислав Афанасьевич Шкабарин. 1928 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения под Оршей. Заслуженный работник промышленности БССР, 43 года проработал на станкостроительном заводе им. Кирова.

Павел Михайлович Подзоров. 1925 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны. Командовал пулеметным расчетом, участвовал в боях по освобождению Гомельщины, проходил службу в группе танковых войск в Германии. Ушел в отставку в звании полковника. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», имеет 18 правительственных наград.