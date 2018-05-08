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«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами

08 мая 2018 08:16
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На пороге семьдесят третья годовщина победы в Великой Отечественной войне. Традиционно жители Беларуси и бывших союзных республик с гордостью вспоминают о выдающихся подвигах отважных солдат советской армии. Вдохновлённый невероятной человеческой храбростью, минский фотограф создал уникальный фотопроект «Двойная экспозиция», которым смог рассказать истории этих храбрых людей, длиною в жизнь.  

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-1

Андрей Кот, фотограф, создатель проекта «Двойная экспозиция»:
Началось всё с того, что я пришел к своей бабушке и, у неё дома стоит портрет, где ей семнадцать лет. Она там молодая, красивая и жизнерадостная девочка. И у меня тут же возникла идея показать, как вот эти жизненные тяготы, невзгоды, то, что выпадает на долю человека за его жизнь, влияет на него.  

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-4

У проекта социально-философская направленность. Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься о цене, которую заплатили эти пожилые люди за наше мирное небо над головой. 

Андрей Кот: 
Мой дед был партизаном. Потом он в 44-м году вступил в ряды советской армии. Ему было шестнадцать лет, он соврал, что ему восемнадцать, и пошёл на фронт. Благодаря таким людям, как герои моего проекта и мой дед, мы сейчас имеем то, что имеем. На примере этих людей можно увидеть, как индивидуум притесняет свои эгоистические качества, жертвует собой, ради общего блага.  

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-7

Григорий Иванович Федорцов. 1933 года рождения. Ребенок войны, полный кавалер Ордена Трудовой Славы I, II и III степени. Поднимал целинные земли Казахстана. Всю жизнь проработал мастером на «Гомсельмаше». Сейчас – почетный член областного Совета ветеранов.  

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-10

Зинаида Прокофьевна Ковалева. 1927 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны, в военное время была узницей концлагеря «Берлин-Рудов». 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-13

Аэлита Ивановна Самсонова. 1926 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, в 15 лет ушла на фронт, где была медсестрой в военных госпиталях на 1-м Белорусском фронте. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-16

Вера Ивановна Сочалина. 1923 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, радистка-телеграфистка. Всю трудовую деятельность отдала отрасли связи, во время войны была старшим сержантом в 3-й армии 109-го полка связи. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-19

Иван Александрович Носко. 1933 года рождения. Воин-интернационалист, ветеран боевых действий в Венгрии, за боевые заслуги награжден медалью «За отвагу», за трудовые – орденом «Знак почета». Много лет работал учителем в школе, впоследствии стал директором. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-22

Ростислав Романович Тимофеенко. 1928 года рождения, старший преподаватель кафедры «Философия, история и политология» Белорусского Государственного университета транспорта, сын одного из организаторов и руководителей Гомельского подполья в годы Великой Отечественной войны Романа Илларионовича Тимофеенко. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-25

Владислав Афанасьевич Шкабарин. 1928 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения под Оршей. Заслуженный работник промышленности БССР, 43 года проработал на станкостроительном заводе им. Кирова. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-28

Павел Михайлович Подзоров. 1925 года рождения. Ветеран Великой Отечественной войны. Командовал пулеметным расчетом, участвовал в боях по освобождению Гомельщины, проходил службу в группе танковых войск в Германии. Ушел в отставку в звании полковника. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», имеет 18 правительственных наград. 

«Истории, запечатлённые в фоторамке, должны заставить задуматься». Минский фотограф создал уникальный фотопроект с ветеранами-31

Пименов Алексей Иванович, 1926 года рождения, ветеран Великой Отечественной войны, полковник запаса. Был разведчиком партизанского отряда специального назначения «Славный». Имеет более сорока медалей, в том числе медаль «За отвагу». 

# Ветеран войны # общество # Андрей Кот # Фотофакт # Фотография

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