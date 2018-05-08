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В Казахстане прошли совместные командно-штабные учения белорусских и казахских вооруженных сил

08 мая 2018 07:20
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Новости Беларуси. Было задействовано около 1000 единиц техники и более 200 человек личного состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане прошли совместные командно-штабные учения белорусских и казахских вооруженных сил-1

Среди отработанных вопросов: подготовка и управление боевыми действиями, нанесение одиночных и групповых ракетных ударов, тактическая маскировка и практическое подтверждение боевых характеристик вооружения. Особенность этих учений – отработка практических навыков командиров и штабов в совершении марша, подготовке и нанесении ракетных ударов, взаимодействии с ВС Республики Казахстан.

В Казахстане прошли совместные командно-штабные учения белорусских и казахских вооруженных сил-4

Геннадий Козловский, начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
У нас цель всегда одна – поддержание высокого уровня боевой готовности. И этого мы достигли. Участие приняли 77 отдельный реактивно-артиллерийский дивизион 336 реактивно-артиллерийской бригады и 308 отдельный ракетный дивизион 465 ракетной бригады.

Учения прошли в соответствии с планом международного военного сотрудничества в 2018 году.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Геннадий Козловский # Фотофакт

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