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«Учитывая сроки беременности, готовиться нужно начинать сейчас»: Мингорисполком подарит 2-миллионному жителю столицы квартиру

08 мая 2018 10:17
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Новости Беларуси. Демографическое развитие в Минске – одна из приоритетных задач властей города. Что пообещал Мингорисполком двухмиллионному жителю подарить, рассказываем в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Для нас вопросы демографии одни из приоритетных. Белорусов должно быть много, безусловно. Мингорисполком еще раз повторяет свое обещание, что двухмиллионный житель и его семья получат в подарок квартиру от властей города.

Думаю, что в этом году мы можем только планировать, а реально это будет, скорее всего, в следующем году.

Учитывая сроки протекания беременности, думаю, что готовиться уже нужно начинать сейчас.

День Победы-2018 в Минске. Как благоустраивают столицу: «Большой город»

# Мингорисполком # общество # Игорь Юркевич

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