Прямой эфир

«Интерес представляет именно Слепянская водная система»: как Мингорисполком будет развивать велодвижение

08 мая 2018 09:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Велосипедные дорожки – большая радость для многих минчан. Как и где будут развивать эту инфраструктуру, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы встречались недавно с городским велосообществом. Мы договорились с коллегами из велодвижения в ближайшие выходные протестировать веломаршрут от Национальной библиотеки вдоль Слепянской водной системы по Первомайскому и Партизанскому районам, поскольку этот район имеет хорошее озеленение и водную систему.

И в принципе, на сегодня у нас есть необходимость развития поперечника велодорожки в район кольцевой автодороги и в радиусе Первомайского и Партизанского района.

И не обязательно, что это будут сразу велодорожки, соответствующие всем евро требованиям. Но вместе с тем, возможность беспрепятственно, с понижением бордюра, с местом отдыха, с возможностью припарковаться и отдохнуть. Поэтому интерес представляет именно Слепянская водная система и развитие инфраструктуры уже существующей велодорожки – возможность приобрести воду, отдохнуть, увидеть зрелищные объекты. И велопрокат, который на сегодня необходим.

День Победы-2018 в Минске. Как благоустраивают столицу: «Большой город»

# Велосипед # общество # Игорь Юркевич

Другие новости рубрики

Все новости
Зампред Мингорисполкома рассказал, кто из чиновников ездит на работу на велосипеде
08 мая 2018 09:52

Зампред Мингорисполкома рассказал, кто из чиновников ездит на работу на велосипеде

Какие национальные праздники пройдут в Верхнем городе летом-2018?
08 мая 2018 09:34

Какие национальные праздники пройдут в Верхнем городе летом-2018?

Где в Минске появится новая пешеходная зона?
08 мая 2018 09:29

Где в Минске появится новая пешеходная зона?