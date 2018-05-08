«По субботам будут проходить открытые для прослушивания детей выступления. Для привлечения их участниками в музыкальном проекте»

Новости Беларуси. Проведение музыкальных фестивалей с участием творческих коллективов в Верхнем городе Минска уже стало традицией. Какие возможности это дает будущим музыкантам, рассказали в программе «Большой город»
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Появятся новые форматы для молодежи в районе Верхнего города.
Также по субботам будут проходить открытые для прослушивания детей выступления.
С целью привлечения их как зрителей, так и участниками в музыкальном проекте. Продолжит функционировать уличный фестиваль.
В мае будут отобраны лучшие коллективы уличных музыкантов, которые будут выступать на переходах города, получат разрешение на весь сезон.
Минчанам это понравилось. Популярны у минчан переходы крупных станций – на Каменной горке, в Малиновке, ст. Пушкинская. И практически весь сезон каждые выходные будут проходить различные мероприятия, которые позволят выбрать каждому настроение для души.
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