Зампред Мингорисполкома рассказал, кто из чиновников ездит на работу на велосипеде

Новости Беларуси. Велосезон в Минске открыт для каждого жителя столицы. Кто из чиновников также пересел на велосипед, узнаем в программе «Большой город».

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Знаю точно, что глава Заводского района Александр Викентьевич Дорохович ездит на велосипеде на работу. Мы обсуждали с коллегами в Мингорисполкоме, с заместителями. Я думаю, что я буду не одинок в этом сезоне в своих стремлениях. Думаю, что это хороший пример. И даже если все руководство города приедет в какой-то из дней на велосипедах на работу – это будет достойный пример.

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