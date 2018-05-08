В Беларуси осталось всего 8412 ветеранов Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. 8 мая во Дворце Республики состоится торжественное собрание и концерт мастеров искусств Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 мая в парке Победы выступит «Хор Турецкого» Отмечать 73 годовщину Великой Победы по всей стране будут в сотнях населенных пунктах. Традиционно центром празднования становится столица.

Главные герои всех торжеств в эти дни – ветераны. 7 мая озвучено точное количество тех, кто прошел фронтовыми дорогами и сейчас остается среди нас: 8412. Их средний возраст 95 лет.