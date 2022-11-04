«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?

Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот. БНБК – уникальный проект, который открывает огромные возможности для науки и экономики страны и воспользоваться ими нужно в полной мере, отметил Президент. С 2021 года корпорация действует в опытно-промышленном режиме, за это время реализовано продукции более чем на 100 миллионов рублей. Летом производства начали выходить на полную мощность. В амбициозных планах выпуск витаминов группы В и С. Идею Президент полностью поддерживает и ориентирует реализовать проект как можно скорее. Все подробности у Евгения Пустового.

Это история создания биотехнологической корпорации. А сегодняшнее событие – уже история Беларуси.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Наша страна открыла двери в клуб элитарных биотехнологических держав. Теперь среди экономики, промышленности нового уклада белорусский орнамент. Аутентичный код – плодородие и благополучие. Обо всем по порядку. Космос в промышленности. Основан на традиционном земледелии. Поэтому и главу государства на самом современном производстве встречали караваем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не было спроса на это. Не было производства. Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

Не было производства.

– Да, и будет производство – будут и ученые шевелиться в этом плане. Поэтому я хочу, чтобы из Института микробиологии у нас какой-нибудь комплекс создали.

Предприятие – это сразу несколько заводов. Оценить можно только с вертолета или объехав на транспорте. В автобусе белорусского производства говорят о национальных интересах. Корпорация белорусская, но на рынке должны присутствовать комбикорма и аминокислоты от других производителей. Конкуренция. Теперь уже даже оппоненты не критикуют нашего Президента за привязанность к селу. Теперь только благодарят. Космос в биотехнологиях взят. А как насчет новых вершин? Надо смотреть вдаль, на перспективу. Президент ориентирует на это всех и всегда. Таково требование главы государства. Вот поэтому Беларусь постоянно становится другой. На БНБК еще запах новой мебели, а в умах управленцев уже новые проекты.

На бело-зеленом макете белорусская БНБК как на ладони. Зеленые здания уже построены, белые – перспектива. Чтобы они стали зелеными, по прогнозам – уйдет лет пять. Но зная бойцовский характер Александра Лукашенко, а руководитель корпорации тоже не из робкого десятка, этот срок могут сократить. Есть не только стратегия. Но уже и сертификаты на продукцию. Американские, немецкие, кошерные и даже халяльные. Нажатия символической кнопки не ждали. На комбикормах, премиксах и аминокислотах уже заработали 100 миллионов долларов. В 2023-ем доход от продаж планируют увеличить в 13 раз.

Даниил Урицкий:

Почему, помните, этот проект был возможен именно в Беларуси? Соляная кислота – это «Беларуськалий», серная кислота – это Гомель, «Нафтан», азотная кислота, аммиак – это «Гродно Азот». Все это у нас есть. Беларусь продовольственно независима. Остался маленький штрих – витаминизированные корма, аминокислоты. Мол, мал золотник да дорог. Вот как раз из этих конвейеров и сходит пиковая продукция пищевой пирамиды для животных. Сначала на свои комплексы и птичники. Затем – на весь мир.

Александр Лукашенко:

Что мы можем производить, какую рыбу здесь? Корм есть. Ну что мы потребляем? Всего ничего. Даниил Урицкий:

Во-первых, то, что производим – обыкновенный карп, сазан, так далее. Просто надо увеличивать. Но возможности есть.

Александр Лукашенко:

Может, еще… Даниил Урицкий:

Второе – осетровые.