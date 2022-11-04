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«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?

04 ноября 2022 19:55
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко посетил Пуховичский район, где принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот.  

БНБК – уникальный проект, который открывает огромные возможности для науки и экономики страны и воспользоваться ими нужно в полной мере, отметил Президент.  

С 2021 года корпорация действует в опытно-промышленном режиме, за это время реализовано продукции более чем на 100 миллионов рублей. Летом производства начали выходить на полную мощность. В амбициозных планах выпуск витаминов группы В и С. Идею Президент полностью поддерживает и ориентирует реализовать проект как можно скорее.  

Все подробности у Евгения Пустового.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-1

Это история создания биотехнологической корпорации. А сегодняшнее событие – уже история Беларуси.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:  
Наша страна открыла двери в клуб элитарных биотехнологических держав. Теперь среди экономики, промышленности нового уклада белорусский орнамент. Аутентичный код – плодородие и благополучие.  

Обо всем по порядку. Космос в промышленности. Основан на традиционном земледелии. Поэтому и главу государства на самом современном производстве встречали караваем.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-7

Уважаемый Александр Григорьевич. Добро пожаловать в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.  

Со смыслом. Мол, это хлебная, в смысле, очень прибыльная, отрасль. А зерно – суть – в том, что это новый этап развития промышленно-научной Беларуси. У Президента сразу полемический вопрос.  

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Производство создано. А наука, обещают, подтянется.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Не было спроса на это. Не было производства.  

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:  
Не было производства.  
– Да, и будет производство – будут и ученые шевелиться в этом плане. Поэтому я хочу, чтобы из Института микробиологии у нас какой-нибудь комплекс создали.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-13

Предприятие – это сразу несколько заводов. Оценить можно только с вертолета или объехав на транспорте. В автобусе белорусского производства говорят о национальных интересах. Корпорация белорусская, но на рынке должны присутствовать комбикорма и аминокислоты от других производителей. Конкуренция. Теперь уже даже оппоненты не критикуют нашего Президента за привязанность к селу. Теперь только благодарят.  

Космос в биотехнологиях взят. А как насчет новых вершин? Надо смотреть вдаль, на перспективу. Президент ориентирует на это всех и всегда. Таково требование главы государства. Вот поэтому Беларусь постоянно становится другой. На БНБК еще запах новой мебели, а в умах управленцев уже новые проекты.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-16

На бело-зеленом макете белорусская БНБК как на ладони. Зеленые здания уже построены, белые – перспектива. Чтобы они стали зелеными, по прогнозам – уйдет лет пять. Но зная бойцовский характер Александра Лукашенко, а руководитель корпорации тоже не из робкого десятка, этот срок могут сократить.  

Есть не только стратегия. Но уже и сертификаты на продукцию. Американские, немецкие, кошерные и даже халяльные. Нажатия символической кнопки не ждали. На комбикормах, премиксах и аминокислотах уже заработали 100 миллионов долларов. В 2023-ем доход от продаж планируют увеличить в 13 раз.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-19

Даниил Урицкий:  
Почему, помните, этот проект был возможен именно в Беларуси? Соляная кислота – это «Беларуськалий», серная кислота – это Гомель, «Нафтан», азотная кислота, аммиак – это «Гродно Азот». Все это у нас есть.  

Беларусь продовольственно независима. Остался маленький штрих – витаминизированные корма, аминокислоты. Мол, мал золотник да дорог. Вот как раз из этих конвейеров и сходит пиковая продукция пищевой пирамиды для животных. Сначала на свои комплексы и птичники. Затем – на весь мир.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-22

Александр Лукашенко:  
Что мы можем производить, какую рыбу здесь? Корм есть. Ну что мы потребляем? Всего ничего.  

Даниил Урицкий:  
Во-первых, то, что производим – обыкновенный карп, сазан, так далее. Просто надо увеличивать. Но возможности есть.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-25

Александр Лукашенко:  
Может, еще…  

Даниил Урицкий:  
Второе – осетровые.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-28

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства Беларуси:  
В планах Могилевской области, следующий шаг – 2 000 тонн. И до 5 000 тонн.  

Александр Лукашенко:  
Ну, это в планах уже 7 или 10 лет.  

Игорь Брыло:  
Нет-нет-нет, сейчас уже идет осуществление.  

Александр Лукашенко:  
Ну, если мы это можем делать, и там идет хорошая, как он говорит, добавленная стоимость и прибыльность эта, маржинальность хорошая – так давайте построим больше.  

«Давайте построим больше». О чём договорились и что обсудили во время поездки Лукашенко в Пуховичский район?-31

Производство – это развитие регионов. Президент постоянно акцентирует на то, чтобы полной грудью дышала вся страна. Поэтому и создают такие грандиозные проекты за МКАДом. Чтобы людям хотелось жить и вить семейные гнезда на малой родине.  

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# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Даниил Урицкий # Фотофакт

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