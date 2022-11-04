Почему в независимой Беларуси всё ещё празднуют 7 ноября? Вот что рассказал Лукашенко
Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На БНБК есть даже свой научно-практический центр. Президент внимательно слушает экскурсию и общается с каждым из сотрудников. Пройти мимо собравшегося коллектива глава государства не мог. Хотя бы поздравить с праздником.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По аплодисментам, Даниил [Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК – прим. ред.], видно уже, что зарплата неплохая. Но желательно и больше. Потому что мало денег не бывает. Дорогие друзья, исторический день сегодня. Я очень рад, что в это непростое время в 2022 году, несмотря на различные трудности, санкционные ограничения, в преддверии 7 ноября мы остаемся верны замечательной традиции. Вот мы очень рады, и как-то Даниил хвастался… 35 лет – средний возраст наших работников здесь. Коллектива. Так вот, для этой молодежи хочу еще раз подчеркнуть. Наверное, не все помнят мою мотивацию. По Конституции Президент устанавливает праздничные дни. И когда я оставил 7 ноября праздничным днем, не все это восприняли и поняли.
«Как так, революция была, нам-то революции сейчас не надо. Президент везде говорит, что лимит революций в Беларуси исчерпан и точка. А тут празднуем этот праздник». Конец года практически 7 ноября. И сельхозработы завершаются, и одна из мотиваций, чтобы оставить этот праздник, у меня была как раз эта. Привыкли люди получать подарки от власти, друг от друга и так далее. Давайте это оставим. И вы, наверное, по телевизору заметили. Ежегодно, и в этом году, большие начальники и Президент в том числе едут в трудовые коллективы, едут в районные, областные центры, крупные города, чтобы открыть новостройки. От детского садика до космоса.
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