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Лукашенко – гендиректору БНБК: если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Не волнуйся, не в одну сторону

04 ноября 2022 18:56
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Новости Беларуси. Перспективы развития белорусской биотехнологической корпорации 4 ноября были в центре внимания Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Лукашенко – гендиректору БНБК: если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Не волнуйся, не в одну сторону-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Вот это наше будущее. Наши космонавты, и даже больше того. Это не менее… В космос мы слетаем без проблем. Если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Туда и назад, не волнуйся, не в одну сторону. Это не проблема. А вот это создать – это чудо.

Лукашенко – гендиректору БНБК: если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Не волнуйся, не в одну сторону-4

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# Космос # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Даниил Урицкий # Фотофакт

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