Лукашенко – гендиректору БНБК: если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Не волнуйся, не в одну сторону

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот это наше будущее. Наши космонавты, и даже больше того. Это не менее… В космос мы слетаем без проблем. Если захочешь, я даже тебя в космос заброшу. Туда и назад, не волнуйся, не в одну сторону. Это не проблема. А вот это создать – это чудо.