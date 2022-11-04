Лукашенко: «Конкуренция – это двигатель всего»

Предприятие – это сразу несколько заводов. Оценить можно только с вертолета или объехав на транспорте. В автобусе белорусского производства говорят о национальных интересах. Корпорация белорусская, но на рынке должны присутствовать комбикорма и аминокислоты от других производителей. Конкуренция.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конкуренция – это двигатель всего. А он, как рыночный, это понимает лучше, чем все мы вместе взятые. Поэтому надо думать о том, чтобы кто-то его ценой поджимал. Тогда он будет конкурировать. Ну, к примеру, привезли комбикорма и еще тут то, что производят, откуда-то. Привезли на 100 долларов дешевле. Ну что ты, купишь его, а не то? Ну, конечно, посчитаем налоги, то, что он платит, и прочее. Выгоду эту тоже посчитаем. Но конкуренция должна быть.

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