«До 400 фильмов только в детскую программу». Какие киноленты для маленьких зрителей представлены на фестивале «Лiстапад»?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу «Точки над i».
Елена Турова, программный директор конкурса фильмов для детей и юношеской аудитории «Лістападзік» XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:
Что касается нашей детской программы – у нас не очень много дней, можно сказать, самый короткий конкурс. Три дня всего лишь идет «Лістападзік», но он очень насыщенный. У нас каждый день по три показа. Было отобрано на конкурс 9 фильмов из 8 стран. География достаточно широкая, то есть, получается, мы как и ближнее зарубежье охватили – Эстония, Турция, так и более дальнее – у нас есть Китай, Канада, Бразилия. Представлено было фильмов очень много. У нас было до 400 фильмов только в детскую программу. У нас тоже примерно такой же есть регламент – подробнее здесь.
То есть мы брали от 52 минут, и год производства влиял на многое. Многие фильмы, которые действительно, может быть, хотели бы показать по году, к сожалению, не вошли. Тем не менее программа очень интересная. Что важно, мне кажется, главное отличие фестиваля в этом году – именно, что программа детского кино расширилась. Поэтому, можно сказать, отпочковалась от детского конкурса совершенно отдельная программа – это конкурс анимационного кино. Он полноценный, интереснейшие работы. Немножечко меня расстраивает, что, к сожалению, в нашей программе нет фильмов для детей самой младшей категории. То есть фильмов ноль плюс, по крайней мере, в полном метре практически представлено не было.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Со скольки ребенка можно приводить на фильмы?
Елена Турова:
Наша подборка фильмов ориентирована скорее на детей, начиная со среднего школьного возраста. Говорит о том, что, конечно, хотелось бы очень, чтобы больше производилось фильмов для младшего возраста, совсем подрастающего поколения. Надеюсь, что их будет больше. Но здесь уже, как говорится, дай бог, чтобы наши мечты имели свое воплощение.
Подробнее здесь:
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