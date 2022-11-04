«До 400 фильмов только в детскую программу». Какие киноленты для маленьких зрителей представлены на фестивале «Лiстапад»?

Белорусские Канны – именно так можно назвать Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», который уже давно стал визитной карточкой нашей страны. Фестиваль пройдет в Минске уже в 28-й раз. В 2022 году он собрал рекордное количество заявок. Все тайны международного кинофорума раскрыли в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Турова, программный директор конкурса фильмов для детей и юношеской аудитории «Лістападзік» XXVIII Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Что касается нашей детской программы – у нас не очень много дней, можно сказать, самый короткий конкурс. Три дня всего лишь идет «Лістападзік», но он очень насыщенный. У нас каждый день по три показа. Было отобрано на конкурс 9 фильмов из 8 стран. География достаточно широкая, то есть, получается, мы как и ближнее зарубежье охватили – Эстония, Турция, так и более дальнее – у нас есть Китай, Канада, Бразилия. Представлено было фильмов очень много. У нас было до 400 фильмов только в детскую программу. У нас тоже примерно такой же есть регламент – подробнее здесь.

То есть мы брали от 52 минут, и год производства влиял на многое. Многие фильмы, которые действительно, может быть, хотели бы показать по году, к сожалению, не вошли. Тем не менее программа очень интересная. Что важно, мне кажется, главное отличие фестиваля в этом году – именно, что программа детского кино расширилась. Поэтому, можно сказать, отпочковалась от детского конкурса совершенно отдельная программа – это конкурс анимационного кино. Он полноценный, интереснейшие работы. Немножечко меня расстраивает, что, к сожалению, в нашей программе нет фильмов для детей самой младшей категории. То есть фильмов ноль плюс, по крайней мере, в полном метре практически представлено не было.