Лукашенко – гендиректору БНБК: «Даже я буду приезжать работать сюда». О чём шла речь?

Новости Беларуси. Перспективы развития Белорусской биотехнологической корпорации в центре внимания Президента. Александр Лукашенко посетил БНБК и в преддверии 7 ноября дал символический старт работе заводов по производству комбикормов и аминокислот, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прибыв в Пуховичский район, глава государства первым делом поинтересовался планами корпорации на будущее.

Уникальный проект открывает огромные возможности для науки и экономики страны, воспользоваться ими нужно в полной мере. Александру Лукашенко доложили: с 2021 года корпорация действует в опытно-промышленном режиме, за это время здесь реализовали продукции более чем на 100 миллионов рублей.

Летом производства начали выходить на полную мощность. В амбициозных планах – реализация проекта по выпуску витаминов. Президент идею одобряет, а вот в сроках ориентирует не медлить.

Даниил Урицкий, генеральный директор БНБК:

Речь идет о таких продуктах, как витамин С, защищенный 35%-ный, витамин С 99%-ный, витамин В2 кормовой, витамин В12 для человека, фармацевтический, фармакопейный, и кормовой тоже. Китайские коллеги говорят, что за пять лет они это построят.

Даниил Урицкий:

Зерно здесь пшеницы за 200 долларов превращается в триптофан стоимостью 8 000 долларов. Вроде как крутой проект. Здесь, Александр Григорьевич, зерно кукурузы за 200 долларов превращается в витамин В12, тонна которого стоит уже 3 миллиона!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня что настораживает, что ты аж пять лет собрался его строить. Как это нам уплотниться?

– Да это очень просто.

– Потом уже пусть четвертую Косинец сам строит, без нас.

Даниил Урицкий:

Я только хотел сказать, вы налево повернетесь и скажете, что надо построить за три, и мы построим. Товарищ Президент, можно.

– Мы тебе окажем всяческую поддержку. Вот что ты скажешь, то и будем делать. Даже я буду приезжать работать сюда. Ну если за три – это подвиг.

Александр Лукашенко уверен: успешный запуск заводов корпорации стал возможен благодаря тому, что Беларусь избежала долгих локдаунов и пандемийной истерии. Работу начали в срок, и уже сегодня БНБК осуществляют 100%-ную переработку зерна. В линейке продукции более 50 видов комбикормов, премиксов и аминокислот. Вся продукция имеет международные сертификаты качества и продвигается на экспорт.