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Редкие виды животных, красочные ландшафты и растения – дома Минской области украсили новые муралы

24 ноября 2025 13:59
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Города Минской области украсили муралы на природоохранную тематику, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Редкие виды животных, красочные ландшафты и растения – дома Минской области украсили новые муралы-2

Яркие настенные картины появились в Дзержинске, Фаниполе, Клецке, Заславле, Солигорске, а также Логойске. Город украсили три мурала. Каждая работа уникально и тесно связана с местным колоритом. Например, на фасаде дома по улице Гайненское шоссе изображены знаменитые логойские каскады – живописные водопады, которые являются визитной карточкой района

Редкие виды животных, красочные ландшафты и растения – дома Минской области украсили новые муралы-4

Инна Белановская, начальник Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Монументальная живопись на природоохранную тематику – это яркое и эффективное средство экопросвещения в Беларуси. Такие работы можно найти в разных городах нашей страны. Они знакомят граждан с биоразнообразием Беларуси, напоминают о хрупкой природе и ответственности человека за ее сохранение. Сегодня муралы на природоохранную тематику – это не просто искусство, а масштабный и успешный проект по экологическому образованию. 

Редкие виды животных, красочные ландшафты и растения – дома Минской области украсили новые муралы-6

Данный проект в Минской области реализуется в рамках мероприятий госпрограммы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов». Всего в регионе уже создано более сотни тематических муралов.

# Инна Белановская # Год благоустройства

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