Редкие виды животных, красочные ландшафты и растения – дома Минской области украсили новые муралы

Яркие настенные картины появились в Дзержинске, Фаниполе, Клецке, Заславле, Солигорске, а также Логойске. Город украсили три мурала. Каждая работа уникально и тесно связана с местным колоритом. Например, на фасаде дома по улице Гайненское шоссе изображены знаменитые логойские каскады – живописные водопады, которые являются визитной карточкой района

Инна Белановская, начальник Логойской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Монументальная живопись на природоохранную тематику – это яркое и эффективное средство экопросвещения в Беларуси. Такие работы можно найти в разных городах нашей страны. Они знакомят граждан с биоразнообразием Беларуси, напоминают о хрупкой природе и ответственности человека за ее сохранение. Сегодня муралы на природоохранную тематику – это не просто искусство, а масштабный и успешный проект по экологическому образованию.